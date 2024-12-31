Що чекає порушників комендантської години в новорічну ніч – відповідь Нацполіції

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- Правоохоронці реагуватимуть на порушення комендантської години
- Порушників можуть затримати й доставити до відділення
Правоохоронці реагуватимуть на випадки порушення комендантської години у новорічну ніч. Про це повідомив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв в ефірі телемарафону.
За його словами, порушників затримуватимуть й доставлятимуть до відділення для з'ясування. Водночас за порушення комендантської години "на жаль, відповідальності немає".
"Національна поліція, всі наряди будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях. З розумінням будемо ставитися до людей, різні причини. Тобто якщо це була негайна потреба або потрібно було звернутися до лікарень чи ще якісь причини - будемо з розумінням ставитися", - заявив він.
Ахрамєєв також додав, що з 24 грудня була залучена максимальна кількість особового складу поліції в місцях масового скупчення, а також на автошляхах країни.
"Ми працюємо в кожному регіоні і в кожному регіоні є своя специфіка. Є регіони, де відбуваються бойові дії, є прикордонні з РФ. Там свої умови несення служби", - пояснив він.
Комендантська година в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, київська влада на Новий рік не планує скасовувати комендантську годину в місті. Не скорочуватимуть і її тривалість.
Крім того, Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години.
Також в Україні хочуть почати штрафувати за порушення комендантської години. Очікується, що у випадку порушення комендантської години буде передбачатись покарання у вигляді штрафу у розмірі 50-100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян - 850-1700 гривень.
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Що таке Національна поліція України?
Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
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