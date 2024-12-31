В Україні вдарить весняна температура: синоптик назвала дату та області

У низці областей України температура повітря буде на рівні +14 градусів.

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Погода в Україні стане теплішою/ УНІАН

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Якою буде погода в Україні 1 і 2 січня

У яких областях температура повітря підніметься до +14 градусів

Погода в Україні у перші дні нового 2025-го року відзначиться суттєвим потеплінням. Температура повітря 1 січня буде досить теплою, а 2 січня ще більше зросте, досягнувши у деяких областях навіть +14 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"Першого січня 2025 року в Україні повсюди розійдуться пахощі ранньої весни. Адже вдень у перший день Нового року температура повітря становитиме +5…+9 градусів, а в південній частині +9…+12 градусів. А другого січня в Україні ще потепліє, до +9…+14 градусів", – зазначила вона.

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Опадів завтра не буде, розповіла синоптикиня. Проте вона попередила, що може бути сильний вітер, навіть до 15-20 метрів за секунду. Діденко закликала українців бути обережними через сильний вітер.

Погода в Україні 1 січня/ meteoprog

Погода в Україні 2 січня/ meteoprog

Погода в Києві 1 січня

У Києві 1-го січня передбачається вночі +1…+3 градуси, вдень +5…+7 градусів.

Опадів не очікується. Проте буде рвучкий вітер, часом до сильних поривів 15-20 метрів за секунду.

2 січня у столиці України ще більше потепліє.

Водночас синоптикиня попередила, що 3-4 січня в Україні очікується морозне похолодання.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Україну накриє потепління – стало відомо, у яких областях вдарить +11 градусів 1 і 2 січня. Проте після кількох днів суттєвого потепління нашу державу накриє похолодання – синоптикиня назвала дату.

Також раніше повідомлялося, що Новий рік буде аномально теплим – стало відомо, коли в Україну прийде різке похолодання. Синоптики попереджають про те, що 31 грудня температура повітря може підвищитись до +10 градусів.

Нагадаємо, Україну "трусить" майже 8-бальний шторм – стало відомо, коли закінчиться потужна магнітна буря.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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