ЗСУ відновили раніше втрачені позиції на трьох 'гарячих' напрямках - ISW

Українським військовим вдалося здобути успіхи на трьох найзапекліших напрямках фронту у Донецькій області. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, згідно з геолокаційними кадрами від 30 грудня, війська країни-агресорки Росії обстрілювали підрозділи ЗСУ у центрі Часового Яру на вулиці Георгія Дубровського. Це підтверджує просування українських військових на позиції, які раніше не були їм підконтрольні.

Водночас на північному заході Торецька українським захисником вдалося повернути раніше втрачені позиції на вулиці Григорія Сковороди.

Успіхи у ЗСУ є і на Покровському напрямку. Там, на схід від Піщаного, аналітиками зафіксовано просування Сил оборони України на раніше підконтрольні ворогу позиції.

Варто зазначити, що попри просування ЗСУ вперед, ситуація на фронті залишається складною. В ISW повідомили, що ворог також має певні успіхи на 6 ділянках фронту, а саме під Кураховим, Вугледаром, Великою Новосілкою, біля Торецька і Покровська, а також у Курській області РФ.

Нагадаємо, Главред писав, що за даними головнокомандувача ЗСУ Сирського, армія країни-агресора Росії продовжує безперервні штурми у Донецькій області та зазнає рекордних втрат. За його словами, за останній тиждень ворог щодня втрачає близько 1700 одиниць живої сили.

Напередодні у Генштабі 30 грудня повідомили, що українські військові знешкодили за добу 452 окупанта на Покровському напрямку, з них майже 200 осіб безповоротно. Однак росіяни продовжують атакувати.

Раніше також директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло попередив, що на окупованих територіях, зокрема Херсонщини та Запоріжжя, росіяни продовжують накопичувати сили.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.