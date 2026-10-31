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Кого з російських артистів-путіністів наздогнала карма: смерті та самогубства

Олена Кюпелі
31 жовтня 2026, 09:58
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Їхні політичні погляди викликали неоднозначну реакцію, особливо після анексії Криму та початку повномасштабної війни.
Прихильники Путіна, які підтримували тероризм
Прихильники Путіна, які підтримували тероризм / Колаж "Главред", фото російських ЗМІ

Коротко:

  • Хто підтримував терориста Путіна
  • Від чого померли російські знаменитості-путіністи

Російські артисти та громадські діячі, які підтримували політику Володимира Путіна, у різні роки йшли з життя після важких хвороб або трагічних подій.

Серед них - співак Йосип Кобзон, режисер, телеведучий і чоловік пропагандистки Сімоньян Тигран Кеосаян, музичний критик Сергій Соседов та репер Міша Маваші.

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Їхні політичні погляди викликали неоднозначну реакцію, особливо після анексії Криму та початку повномасштабної війни Росії проти України. "Главред" розповідає, що відомо про долі цих людей і яку позицію вони займали.

Йосип Кобзон: підтримував політику Кремля та їздив до окупованого Донбасу

Народний артист СРСР і депутат Держдуми Йосип Кобзон помер 30 серпня 2018 року у віці 80 років. Він багато років боровся з онкологічним захворюванням, переніс операції та курси хіміотерапії. Незадовго до смерті співака госпіталізували у важкому стані.

Кобзон
Йосип Кобзон був довіреною особою Путіна / "Комсомольська правда"

Кобзон відкрито підтримував терориста Володимира Путіна та російську окупаційну політику щодо України. Після анексії Криму у 2014 році він підписав звернення діячів культури на підтримку дій російського президента. Згодом співак виступав на територіях самопроголошених утворень на сході України. За свою позицію він потрапив під санкції Євросоюзу та зіткнувся із забороною на в’їзд до України.

Тигран Кеосаян: пропагував війну і помер після коми

Режисер і телеведучий Тигран Кеосаян, чоловік головної пропагандистки та редакторки RT Маргарити Симоньян, помер 26 вересня 2025 року у віці 59 років. У грудні 2024 року його госпіталізували через проблеми з серцем. Кеосаян пережив клінічну смерть і тривалий час перебував у комі. Про його смерть повідомила дружина.

Помер чоловік Сімоньян - Тигран Кеосаян
Понад рік тому помер чоловік Симоньян Тигран Кеосаян / Фото Стархіт

Кеосаян був одним із найактивніших представників російської пропаганди. У своїх ефірах він виправдовував вторгнення Росії в Україну, поширював антиукраїнські заяви та закликав до посилення російських ударів. Українські державні структури характеризували його як людину, яка систематично підтримувала російську агресію.

Його публічна діяльність була тісно пов’язана з підтримкою політики Кремля.

Сергій Соседов: підтримував анексію Криму та критикував артистів, які виїхали

Музичний критик Сергій Соседов помер 23 вересня 2026 року у віці 58 років. За повідомленнями ЗМІ, він перебував у відрядженні в Нерюнгрі, де, за попередніми даними, впав на сходах. Обставини події висвітлювалися російськими ЗМІ як нещасний випадок.

Путініст Соседов працював в Україні
Путініст Соседов працював в Україні / Фото СТБ

Соседов підтримував перехід Криму під російський контроль і виступав проти російських артистів, які виїхали з країни або публічно засудили вторгнення в Україну. Він критикував Максима Галкіна та інших знаменитостей, які не підтримали дії російської влади. У 2023 році Україна ввела проти нього персональні санкції.

Смерть критика викликала обговорення його політичних поглядів у соціальних мережах. Однак повідомлення про нещасний випадок не дають підстав пов’язувати те, що сталося, з його проросійською позицією.

Міша Маваші: підтримував російську війну, обставини смерті перевіряють слідчі

Російський репер Михайло Ніц, відомий під псевдонімом Міша Маваші, помер у ніч з 24 на 25 жовтня 2026 року у віці 41 року. Представник музиканта спочатку назвав те, що сталося, нещасним випадком. Слідчий комітет розпочав перевірку та призначив експертизи для встановлення обставин смерті. У ЗМІ з’явилися різні версії події, зокрема припущення про самогубство, але на момент підготовки матеріалу це не було офіційно підтверджено.

У РФ помер репер-окупант
У РФ помер репер-окупант / Фото Стархіт

Після початку повномасштабної війни Маваші підтримував дії російської влади. У 2022 році він заснував рух "Північна людина", який заявляв про патріотичне виховання та підтримку учасників так званої спеціальної військової операції. У 2025 році український суд заочно засудив музиканта до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Анастасія Заворотнюк: підтримувала Путіна і померла після важкої хвороби

Актриса Анастасія Заворотнюк, яка прославилася завдяки серіалу "Моя прекрасна няня", померла 30 травня 2024 року у віці 53 років. Кілька років вона боролася з важким онкологічним захворюванням. Про смерть актриси повідомили її близькі.

Анастасія Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк підтримувала Путіна / фото: instagram.com, Анна Заворотнюк

Заворотнюк підтримувала терориста Володимира Путіна на президентських виборах 2018 року. Її також критикували за відвідування анексованого Криму. Після цього ім’я актриси опинилося в базі українського сайту "Миротворець".

Останні роки життя Заворотнюк практично не з’являлася на публіці й проходила лікування. Її смерть стала наслідком тривалої важкої хвороби.

Михайло Задорнов: підтримував Путіна і помер після боротьби з онкологією

Російський сатирик Михайло Задорнов помер 10 листопада 2017 року у віці 69 років. Кілька років він боровся з онкологічним захворюванням - у нього діагностували рак головного мозку. Артист проходив лікування, зокрема в Німеччині та Росії, однак хвороба виявилася сильнішою.

Задорнов публічно підтримував терориста Володимира Путіна та позитивно висловлювався про російського президента. Після анексії Криму в 2014 році сатирик підтримав дії Москви, а також висловлював критику на адресу української влади. Його політичні заяви супроводжувалися різкою антизахідною риторикою.

При цьому причиною смерті Задорнова стала важка хвороба, яку він намагався вилікувати на Заході.

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Про особу: Анастасія Заворотнюк

Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру та кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

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