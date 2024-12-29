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РФ може готувати нову масовану атаку: українцям назвали ймовірну дату

Марія Николишин
29 грудня 2024, 18:56
565
Ворог буде розраховувати, що у свята наші системи ППО розслаблені.
РФ може готувати нову масовану атаку: українцям назвали ймовірну дату
Масована атака по Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Головне зі слів експерта:

  • РФ може завдати ракетного удару на Новий рік
  • Окупанти полюбляють символізм
  • Росіяни накопичили близько 1500 тис. ракет

Існує велика ймовірність, що на Новий рік та у найближчі дні армія країни-агресора Росії може спробувати завдавати ракетних ударів по Україні. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Ми – Україна".

За його словами, окупанти полюбляють символізм. Зокрема, про це свідчить ракетний обстріл на Різдво, 25 грудня.

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"Ворог буде розраховувати, що у свята наші системи ППО розслаблені, морально втрачають пильність, бо за розрахунком росіян, спілкуються з сім'ями, святкові заходи. Але це формальна теорія росіян – насправді пильність є і буде… Свята на жаль, для нас будуть небезпечними", – сказав він.

Тимочко також нагадав заяву української розвідки про те, що росіяни накопичили близько 1500 тис. ракет.

РФ може готувати нову масовану атаку: українцям назвали ймовірну дату
Ракети РФ / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, протягом тижня, що минає, Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, приблизно 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів.

В розвідці Міністерства оборони Великої Британії повідомили, що Росія застосувала нову багатовекторну стратегію під час ракетної атаки по Україні у ніч з 12 на 13 грудня. Країна-агресор завдавала удари за допомогою дальньої і тактичної авіації, а також використала різні типи крилатих й балістичних ракет і БпЛА.

Крім того, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що країна-агресорка Росія налаштована продовжувати терор України, зокрема цивільного населення і енергетичної інфраструктури. Для цього ворог ще з літа створював запас ракет для обстрілів.

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Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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