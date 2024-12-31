В Україні оголосили 3 рівень небезпечності: коли прийде морозне похолодання

Синоптики попереджають, що 1 січня очікується значна сніголавинна небезпека.

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Прогноз погоди в Україні на 1 січня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 1 січня

Де температура повітря впаде до +10 градусів

Коли Україну накриє похолодання

Погода в Україні 1 січня буде теплою та сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості західних областей синоптики попереджають про сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Там оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

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На високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 1 січня в Україні буде достатньо тепло. Температура повітря може підвищитись до +12 градусів. Вже 2 січня потеплішає до +14 градусів. У ці дні опадів не буде. Водночас можуть бути сильні пориви вітру. +Морозне похолодання прийде в Україну вже 3-4 січня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 1 січня / фото: ventusky

Погода 1 січня

В Україні 1 січня буде мінлива хмарність. У цей день опадів не прогнозують. У цей день у південних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях прогнозують туман. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних та Житомирській областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, в Криму до 12°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +10

За даними meteoprog, 1 січня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+10 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря опуститься до -2...+4 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 січня / фото: meteoprog

Погода 1 січня у Києві

У Києві 1 січня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день не прогнозують опадів. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 1 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що синоптики попередили про те, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Стало відомо, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг.

Синоптики повідомили, де в Україні потеплішає до +10. Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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