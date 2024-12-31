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Росіяни здригнулись від масштабної атаки: дрони вдарили по нафтобазі РФ, деталі

Анна Косик
31 грудня 2024, 06:30
1029
Жителі Росії уночі скаржилися на гучні вибухи. Як з'ясувалося, під удар потрапив важливий об'єкт.
дроны, взрыв на нефтебазе
Місцева влада, найімовірніше, замовчує правду про наслідки атаки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Головне:

  • Дрони атакували Смоленську область РФ
  • В Росії підтвердили удар по нафтобазі
  • Звуки вибухів чули мешканці інших російських регіонів

У ніч на 31 грудня у Смоленській області країни-агресора Росії пролунали потужні вибухи. Як повідомляють російські ЗМІ, дрони атакували нафтобазу у населеному пункті Ярцево.

"Бурю" в Мережі через атаку БПЛА підняли місцеві жителі, які чули з десяток потужних вибухів та зняли на відео наслідки ударів. На кадрах видно потужне полум'я на кілька метрів вгору. Найімовірніше, це відео пожежі, яка виникла на нафтобазі.

відео дня

Інформацію про надзвичайну ситуацію довелося підтвердити і голові району Роману Захарову. За його словами, був атакований об'єкт енергетично-паливного комплексу на якому стався витік пального, що і спричинило пожежу.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео пожежі на нафтобазі в РФ:

Однак він не наважився підтвердити удар по нафтобазі, а лише заявив, нібито російська ППО збила усі цілі, а на вказаному об'єкті невдало впав уламок вже збитого дрона.

Водночас жителі Смоленської області не єдині в РФ скаржилися на вибухи протягом ночі. Про наліт БПЛА повідомляли у Мережі і мешканці міста Орел, а також передмістя Ростова. Однак місцева влада наразі не коментує цю інформацію.

Атака дронів на об'єкти РФ - останні новини

Нагадаємо, нещодавно дрони атакували Воронезьку область, де ціллю міг бути військовий аеродром "Балтимор". Зазначалося, що над територією летовища буцімто були збиті дрони, а уламки від них пошкодили гараж та дах будинку.

Згодом також ЗСУ завдали удару по захищеному об’єкту збройних сил країни-агресора Росії в Орловській області. Внаслідок вогневого ураження було знищено склад із безпілотниками типу "Shahed", який складався з низки бетонних захищених споруд.

Росіяни здригнулись від масштабної атаки: дрони вдарили по нафтобазі РФ, деталі
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Раніше Главред писав, що у тимчасово окупованому Криму дрон вразив корабель "Федір Урюпін", захоплений країною-агресором Росією в України в 2014 році.

Більше новин:

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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