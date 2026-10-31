"Заміну собі маю": Сергій Танчинець зворушив талантом 17-річної доньки

Сергій Танчинець здивував мережу рідкісними кадрами своєї доньки з гітарою.

https://glavred.net/stars/zamena-sebe-est-sergey-tanchinec-rastrogal-talantom-17-letney-docheri-10808432.html Посилання скопійоване

Сергій Танчинець - донька Анастасія / колаж: Главред, фото: instagram.com, Сергій Танчинець

Ви дізнаєтеся:

Сергій Танчинець показав рідкісне відео з дочкою

Яку відому пісню Анастасія виконала під гітару

Лідер популярного українського гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець поділився в Instagram відео зі своєю 17-річною дочкою Анастасією, вразивши підписників її музичним талантом.

На опублікованих кадрах Анастасія зафільмована з гітарою в руках. Для виконання дівчина обрала проникливий хіт "Брехня" гурту "Бумбокс", продемонструвавши глибокий вокал і щирість. Сергій не приховував гордості за доньку і навіть з гумором заговорив про вихід на "пенсію".

відео дня

Дочка Сергія Танчинця виконала пісню під гітару / скрін з відео

"Заміну собі маю. Настя, ти велика молодець", - ніжно підписав ролик Танчинець.

Відео миттєво розлетілося мережею та викликало бурхливий захват у шанувальників музиканта. У коментарях слухачі засипали Анастасію компліментами, захоплюючись її тембром голосу та артистизмом.

Сергій Танчинець - "Без обмежень" / фото: instagram.com, Сергій Танчинець

"Який у неї гарний голос! Дуже приємно слухати".

"Але вам ще рано думати про заміну. Цікаво почути вас із Настею в дуеті".

"Сергію, у талановитого тата не може бути неталановитих дітей".

Відео з донькою Сергія Танчинця дивіться тут.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що підмосковна нерухомість Алли Пугачової зазнала нападу вандалів. Невідомі вилили свою злість на дачі співачки, яка виїхала з РФ через неприйняття війни, обмалювавши стіни будинку та паркану образливими написами.

Також Володимир Гладкий відверто розповів про свою багаторічну хворобу. Актор зізнався, що 10 років живе з хворобою Бехтерева, а перші прояви небезпечного захворювання суглобів і хребта тривалий час помилково сприймав за звичайні защемлення нерва та втому.

Читайте також:

Про персону: Сергій Танчинець Сергій Танчинець - український співак. Є лідером і продюсером гурту "Без Обмежень". Заслужений артист України (2020).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред