"Заміну собі маю": Сергій Танчинець зворушив талантом 17-річної доньки

Ви дізнаєтеся:
- Сергій Танчинець показав рідкісне відео з дочкою
- Яку відому пісню Анастасія виконала під гітару
Лідер популярного українського гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець поділився в Instagram відео зі своєю 17-річною дочкою Анастасією, вразивши підписників її музичним талантом.
На опублікованих кадрах Анастасія зафільмована з гітарою в руках. Для виконання дівчина обрала проникливий хіт "Брехня" гурту "Бумбокс", продемонструвавши глибокий вокал і щирість. Сергій не приховував гордості за доньку і навіть з гумором заговорив про вихід на "пенсію".
"Заміну собі маю. Настя, ти велика молодець", - ніжно підписав ролик Танчинець.
Відео миттєво розлетілося мережею та викликало бурхливий захват у шанувальників музиканта. У коментарях слухачі засипали Анастасію компліментами, захоплюючись її тембром голосу та артистизмом.
"Який у неї гарний голос! Дуже приємно слухати".
"Але вам ще рано думати про заміну. Цікаво почути вас із Настею в дуеті".
"Сергію, у талановитого тата не може бути неталановитих дітей".
Відео з донькою Сергія Танчинця дивіться тут.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що підмосковна нерухомість Алли Пугачової зазнала нападу вандалів. Невідомі вилили свою злість на дачі співачки, яка виїхала з РФ через неприйняття війни, обмалювавши стіни будинку та паркану образливими написами.
Також Володимир Гладкий відверто розповів про свою багаторічну хворобу. Актор зізнався, що 10 років живе з хворобою Бехтерева, а перші прояви небезпечного захворювання суглобів і хребта тривалий час помилково сприймав за звичайні защемлення нерва та втому.
Читайте також:
- "Не міг встати з ліжка": відомого актора вразила невиліковна хвороба
- "Чоловік - мій острівець безпеки": зірка "Кварталу" Левкун розповіла про кохання
- "Вижити неможливо": Кузнєцова зробила різку заяву щодо акторських зарплат
Про персону: Сергій Танчинець
Сергій Танчинець - український співак. Є лідером і продюсером гурту "Без Обмежень". Заслужений артист України (2020).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред