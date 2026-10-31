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До будинку Пугачової проникли і залишили послання - деталі

Христина Трохимчук
31 жовтня 2026, 09:53
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У РФ вандали понівечили розкішну дачу Алли Пугачової.
Алла Пугачова
Алла Пугачова - проникнення в будинок / колаж: Главред, фото: instagram.com, egorwilms, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Невідомі особи проникли на територію будинку Алли Пугачової
  • Який провокаційний напис залишили вандали

Алла Пугачова, яка публічно виступила проти повномасштабної війни і ще у 2022 році покинула територію РФ, досі викликає нестримну злість у росіян. Цього разу вандали вирішили виплеснути свою агресію на знаменитій дачі артистки в Підмосков’ї, повідомляють росЗМІ.

Інцидент стався в селищі Малі Бережки, де розташована заміська резиденція співачки. Невідомі розмалювали паркан особняка червоною фарбою, залишивши напис "Офіс Моссаду в РФ". Винуватці цього вчинку записали те, що відбувалося, на відео, однак показати свої обличчя на камеру так і не наважилися. Судячи з усього, їхній вчинок став реакцією на переїзд Алли Борисівни з родиною до Ізраїлю, а згадка про відому ізраїльську розвідку "Моссад" - спробою очорнити артистку. Незабаром з’явилася інформація, що напис на будинку співачки загадково зник.

відео дня
Вандали розмалювали особняк Пугачової
Вандали розмалювали особняк Пугачової / скріншот із відео

Раніше росЗМІ повідомляли, що співачка намагалася позбутися цієї нерухомості, переписавши будинок на онука Нікіту Преснякова. У 2023 році особняк виставили на продаж. Втім, охочих придбати маєток так і не знайшлося, через що його вартість стрімко знизилася зі 152 мільйонів рублів до 115 мільйонів.

Будинок Пугачової на березі Істрінського водосховища
Будинок Пугачової на березі Істрінського водосховища / фото: t.me/shot_shot

Нагадаємо, розкішний чотириповерховий особняк Пугачової площею 760 квадратних метрів розташований на березі водосховища. Усередині будинку облаштовані власний кінозал, більярдна, хамам і басейн. На території площею 55 соток також знаходяться гараж із парковкою та окремий будинок для персоналу.

Алла Пугачова
Алла Пугачова / інфографіка: Главред

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Про персону: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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