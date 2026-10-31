РФ вночі атакувала Україну дронами з шести напрямків: скільки цілей збила ППО

За даними військових, для атаки Росія використовувала безпілотники Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

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Росія вночі атакувала Україну дронами з шести напрямків / Колаж: Главред, фото: Повітряне командування "Південь", Міноборони Росії, УНІАН

Коротко:

ППО збила або знешкодила 105 російських безпілотників

Серед них - 49 реактивних дронів

У ніч на суботу, 31 жовтня, російські війська запустили по Україні 134 ударні безпілотники різних типів, у тому числі 72 реактивні. Українська протиповітряна оборона знищила та придушила 105 ворожих БПЛА. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, для атаки Росія використовувала безпілотники Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія". Запуски здійснювалися одночасно з шести напрямків: Орел, Курськ, Шаталово та Міллерово на території РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму (Гвардійське).

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Як відреагувала українська ППО

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

За попередньою інформацією Повітряних сил, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або придушила 105 російських безпілотників. Серед них - 49 реактивних дронів.

При цьому кілька ударних БПЛА ще перебували в повітряному просторі України, тому відбиття атаки тривало.

Військові зафіксували влучання ворожих засобів повітряного нападу в 20 локаціях. Ще в 10 місцях виявили уламки збитих безпілотників.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Скільки дронів на місяць виробляє Росія

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначав, що Росія щомісяця виробляє до 3 тисяч ударних дронів типу "Шахед" і ще близько 700 безпілотників "Герань-5", накопичуючи ресурси для атак на Україну взимку.

За його словами, паралельно з нарощуванням виробництва супротивник розробляє нові види озброєння, які планує виробляти масово.

Йдеться про нові дешеві реактивні ракети, які Москва хоче отримати у великій кількості.

"Вони планують виробляти десятки тисяч на рік", - підкреслив Бескрестнов.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на п’ятницю, 30 жовтня, російські війська атакували ракетами промислове підприємство в Кременчуцькому районі Полтавської області.

Також у ніч на 30 жовтня країна-агресор Росія атакувала Дніпро. Через ворожий удар без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах.

Увечері 29 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У Дарницькому районі сталося влучання у складські будівлі, після чого виникла пожежа.

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Про особу: Беккрестнов Сергій "Флеш" Сергій Олександрович Безкрестнов із позивним "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв’язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв’язок". Також навчався в різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв’язку стандарту GSM. Він обіймав керівні посади в компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв’язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області у складі 3-го полку сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв’язку на півночі Київської області разом із 136-м батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував і навчав різні військові підрозділи та силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв’язківців ЗСУ та НГУ. Зараз він розробляє засоби малої РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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