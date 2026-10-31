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В'ячеслав із "Майстер-шеф" вийшов на зв'язок: що з ним сталося

Олена Кюпелі
31 жовтня 2026, 10:15
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За долю українського захисника хвилювалися шанувальники шоу.
В'ячеслав Чернявський не відповідає вже кілька місяців
В'ячеслав Чернявський живий і здоровий / Колаж Главред, фото Instagram/masterchef

Коротко:

  • З якими новинами повернувся В'ячеслав
  • Хто повідомив гарні новини

Популярний учасник кулінарного проєкту"Майстер-шеф" В'ячеслав Чернявський, який прославився своєю добротою та відкритим серцем і перестав виходити на зв'язок, повідомив чудові новини.

Як написала його близька подруга по проєкту та учасниця шоу - Карина Рябцева в Instagram, В'ячеслав живий і здоровий.

відео дня

"Обіцяла вам сказати, коли будуть хороші новини. Ще трохи терпіння, ще трохи - і В'ячеслав буде з нами на зв'язку. Я не можу вам передати, наскільки я щаслива", - написала Карина.

Вона також показала фрагмент відео, де кулінар і захисник у повному обмундируванні каже, що з ним усе гаразд.

В'ячеслав із
В'ячеслав із "Майстер-шеф" вийшов на зв'язок / Скріншот

"Усім, хто хвилювався, зі мною все добре. Дякую кожному, все добре, дякую Богу", - повідомив В'ячеслав.

Раніше шанувальники занепокоїлися тим, що від В'ячеслава немає жодних новин.

Сам В'ячеслав родом із Запорізької області. На момент зйомок він працював головним сержантом взводу в ЗСУ.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред,українська телеведуча Катерина Осадча розповіла, чи варто глядачам чекати на повернення програми "Світське життя", яка протягом багатьох років знайомила аудиторію з подіями українського шоу-бізнесу. Також знаменитість натякнула на новий телевізійний проєкт, над яким зараз працює її команда.

Раніше також французький тенісист Гаель Монфіс розповів про свій емоційний стан після розставання з українською спортсменкою Еліною Світоліною. За словами тенісиста, розрив важко позначився на його психологічному стані, тренуваннях та апетиті.

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"МайстерШеф" - реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на українському телеканалі "СТБ".

20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримає грошовий приз у розмірі 500 тисяч гривень та право навчатися у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu. З 2025 року (15 сезон) переможець навчатиметься в академії в Лондоні.

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