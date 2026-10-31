В'ячеслав із "Майстер-шеф" вийшов на зв'язок: що з ним сталося

Коротко:
- З якими новинами повернувся В'ячеслав
- Хто повідомив гарні новини
Популярний учасник кулінарного проєкту"Майстер-шеф" В'ячеслав Чернявський, який прославився своєю добротою та відкритим серцем і перестав виходити на зв'язок, повідомив чудові новини.
Як написала його близька подруга по проєкту та учасниця шоу - Карина Рябцева в Instagram, В'ячеслав живий і здоровий.
"Обіцяла вам сказати, коли будуть хороші новини. Ще трохи терпіння, ще трохи - і В'ячеслав буде з нами на зв'язку. Я не можу вам передати, наскільки я щаслива", - написала Карина.
Вона також показала фрагмент відео, де кулінар і захисник у повному обмундируванні каже, що з ним усе гаразд.
"Усім, хто хвилювався, зі мною все добре. Дякую кожному, все добре, дякую Богу", - повідомив В'ячеслав.
Раніше шанувальники занепокоїлися тим, що від В'ячеслава немає жодних новин.
Сам В'ячеслав родом із Запорізької області. На момент зйомок він працював головним сержантом взводу в ЗСУ.
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Про шоу: "Майстер Шеф Україна"
"МайстерШеф" - реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на українському телеканалі "СТБ".
20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримає грошовий приз у розмірі 500 тисяч гривень та право навчатися у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu. З 2025 року (15 сезон) переможець навчатиметься в академії в Лондоні.
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