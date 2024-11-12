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У ГУР відповіли на фейк щодо "зриву операції" з перегону вертольота Мі-8 РФ

Олексій Тесля
12 листопада 2024, 19:50
1062
Країна-агресор РФ залякує свою армію, підкреслив Андрій Юсов.
Юсов, гур
Андрій Юсов прокоментував вкидання ФСБ / колаж Главред, фото УНІАН

Основне:

  • У ГУР прокоментували заяву ФСБ
  • РФ залякує свою армію, каже Юсов

Заяву Федеральної служби безпеки РФ про нібито зрив операції ГУР з перегону вертольота Мі-8 прокоментували в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Така заява є черговою російською ІПСО та неправдивою інформацією російської пропаганди, заявив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному.

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Як наголосив представник військової розвідки, заява ФСБ була націлена на російських військових і льотний склад війська РФ.

Співрозмовник звернув увагу на те, що таким чином країна-агресор РФ залякує свою армію щодо можливих контактів з українськими спецслужбами, зокрема розвідкою.

"І це наслідок того, що серед російських пілотів спостерігаються дедалі більше ознак деморалізації, адже на багатьох льотчиків ПКС РФ впливає те, що їм віддають злочинні накази. Їхніми цілями в Україні командування обирає цивільну інфраструктуру, а жертвами їхніх ударів стають цивільні люди", - уточнив він.

Водночас представник ГУР вказав на те, що такі накази призводять до депресивних настроїв, алкоголізму та спроб суїциду серед російського льотного складу, а також до збільшення кількості російських військових, які не хочуть виконувати такі накази та мають бажання виходити на контакт з українськими спецслужбами.

"Ми не приховуємо, що така робота ведеться, і є успішні приклади. Частина з них відома, інша частина не є публічною, не буду розголошувати. Але така робота триває, і це змушує ворога вдаватися до таких інформаційних вкидань і фейків", - додав Юсов.

Про що фейк ФСБ

Зазначимо, що 11 листопада у ФСБ РФ заявили, що вони нібито "припинили операцію" ГУР МО України з викрадення вертольота радіоелектронної боротьби Мі-8МТПР-1 ВКС Росії.

У російській спецслужбі також стверджували, що українські розвідники нібито намагалися завербувати російського військового льотчика для "викрадення повітряного судна на контрольовану Україною територію".

Раніше повідомлялося про те, що на аеродромі під Москвою спалили штурмовий вертоліт Мі-24. "Пташка" була знищена в ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клин-5".

Як повідомляв Главред, раніше воїни Центру спецоперацій "А" СБУ вразили вертоліт над Курською областю РФ. Це унікальна операція, оскільки підбити російський вертоліт Мі-28 вдалося за допомогою FPV-дрона. На опублікованому відео було чітко видно, як дрон СБУ влучає просто в задній гвинт ворожої машини.

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Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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ФСБ ГУР Військовий вертоліт війна Росії та України Андрій Юсов
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