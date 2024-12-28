Пропаганда приховує правду: в ГУР розкрили деталі гучного вибуху під Москвою

Внаслідок вибуху постраждав вантажний потяг, який використовували російські окупанти.

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Ризик втрати контролю Кремля над ситуацією зростає / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін з відео

Що повідомили в ГУР:

Біля Москви вибухнули вагони поїзда

Масштаб збитків для ворога наразі оцінюється

Пропагандисти РФ намагаються приховати правду

27 грудня о першій ночі на залізничній станції населеного пункту Воскресенськ Московської області пролунав вибух. Як повідомляють у Головному управлінні розвідки, там було знищено вагони вантажного потяга.

За даними ГУР, країна-агресорка Росія використовувала цей поїзд для логістичного забезпечення окупаційної армії. Після вибуху масштаб завданих ворогу збитків все ще встановлюється.

відео дня

У розвідці наголосили на цікавому моменті - представники російської пропаганди усіма силами намагаються приховати інформацію про цей вибух під Москвою та брешуть, що ніякої пожежі на території залізничного депо не було.

"Страх вождів Кремля перед внутрішнім спротивом путінському режиму та втратою контролю всередині країни серйозно зростає", - йдеться у повідомленні.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео вибуху на залізниці в РФ:

Вибухи в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що найбільший військовий полігон країни-агресора Росії "Кадамовський" був атакований, 22 грудня по ньому вдарили безпілотники.

Раніше також у населеному пункті Новомикільське Тамбовської області, що в країні-агресорці Росії пролунали вибухи. З'ясувалося, що 4 безпілотники впали на територію лінійної диспетчерської виробничої станції ТОВ "Транснафтопродукт".

Згодом Повітряні Сили ЗС України разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об’єкту збройних сил країни-агресора Росії, де зберігалися, ремонтувалися та обслуговувалися "Шахеди".

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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