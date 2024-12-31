Зеленський підписав закон про відстрочку та демобілізацію: хто матиме на це право

Закон передбачає звільнення від мобілізації українців, які перебували у російському полоні.

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Зеленський підписав закон про відстрочку і демобілізацію / Колаж: Главред, фото: ОП, Сили територіальної оборони ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №12104 про відстрочку і демобілізацію. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Закон передбачає звільнення від мобілізації українців, які перебували у російському полоні. Вони матимуть змогу повернутися на службу, але виключно за власним бажанням.

Також право на відстрочку матимуть люди, чиї близькі зникли безвісти на війні.

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Слід зазначити, що депутати Верховної Ради України проголосували за відповідний законопроект 20 листопада. Тоді за нього проголосували 304 депутатів. До того ж Рада підтримала невідкладне підписання закону.

Мобілізація в Україні - останні новини

Наггадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Раді повідомили про те, чи можуть в Україні змінити закон про мобілізацію. Олександр Завітневич зазначив, що закон про мобілізацію в Україні був реагуванням на безпекову ситуацію, яка склалася на лінії фронту, і забезпечив посилення Сил оборони.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зробив заяву щодо мобілізації 18-річних - Україна матиме серйозні наслідки. Він наголосив, що найефективнішою категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку.

У Міноборони пояснили, що бронювання від мобілізації продовжать автоматично, але не всім. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, якщо строк дії бронювання завершувався 20 грудня 2024 року, то його автоматично продовжать до 20 січня 2025 року.

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