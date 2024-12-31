На місці удару пожежа: Генштаб розкрив деталі удару по нафтобазі РФ 'Ярцевська'

Внаслідок удару Сил оборони України загорілись резервуари із нафтопродуктами, на місці удару - сильне задивлення, зазначили в Генштабі ЗСУ.

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Нафтобаза використовувалася для забезпечення військ РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

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Сили оборони уразили нафтобазу "Ярцевська"

На місці удару виникла пожежа, зайнялись резервуари з нафтопродуктами

У ніч на 31 грудня Сили оборони України завдали удару по нафтобазі "Ярцевська" в Смоленській області Росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, підрозділи Сил спеціальних операцій у співпраці з безпілотними системами та іншими складовими Сил оборони атакували об'єкт, спричинивши потужні вибухи та пожежу.

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За даними Генштабу ЗСУ, на місці удару спостерігається сильне задимлення, а резервуари з нафтопродуктами зайнялися. Відомо, що нафтобаза використовувалася для забезпечення російської окупаційної армії.

"Додаткова інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється. Ураження важливих об’єктів ворога триватиме до припинення російською федерацією збройної агресії проти України", - резюмували в Генштабі ЗСУ.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 31 грудня у Смоленській області Росії пролунали потужні вибухи. За інформацією російських ЗМІ, дрони атакували нафтобазу в населеному пункті Ярцево.

Унаслідок удару ЗСУ по військовому об'єкту в місті Льгов Курської області загинули 8 російських військових, а ще 22 отримали поранення, повідомляє ASTRA. За даними джерела, 30 грудня на цей об'єкт було здійснено атаку щонайменше шістьма ракетами Storm Shadow.

Крім того, українські сили завдали удару по російському об'єкту в місті Орел, де зберігали, обслуговували та ремонтували ударні безпілотники типу Shahed, зазначає американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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