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Комплексна програма проти російських КАБів: Зеленський провів надважливу Ставку

Ангеліна Підвисоцька
11 листопада 2024, 17:00оновлено 11 листопада, 18:13
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Україна посилить сили ППО та позиції на найскладніших напрямках.
Комплексна програма проти російських КАБів: Зеленський провів надважливу Ставку
Україна готує програму проти російських КАБів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Іван Федоров, Вікіпедія

Головне зі Ставки Зеленського:

  • Україна готує програму проти російських КАБів
  • Планується збільшення кількості мобільних вогневих груп
  • Буде суттєве посилення найскладніших напрямків

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Україна готує комплексу програму проти російських КАБів. Про це заявив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Також Україна розробляє власні керовані авіабомби.

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"Була доповідь щодо комплексної програми проти російських КАБів. Є перспективні технологічні рішення. Також була доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб. Доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння", - написав Зеленський.

Комплексна програма проти російських КАБів: Зеленський провів надважливу Ставку
Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Україна працює над посиленням ППО, збільшенням кількості мобільних вогневих груп у пріоритетних для РФ регіонах.

Також президент заслухав доповідь Олександра Сирського щодо найскладніших напрямків на фронті. Нині важка ситуація спостерігається на Курахівському та Покровському напрямках.

"Є рішення Головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків", - додав Зеленський.

У Курській області українській військові стримують майже 50-тисячне російське угруповання.

Ситуація на фронті - останні новини

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що росіяни захоплюють населені пункти, ворог вже за 21 км від Дніпропетровщини. Окупанти намагаються просуватися на захід від міста Селидове. Ворог атакує село Петрівка та вже захопили Григорівку.

Як повідомляв Главред із посиланням на пресофіцера 33-ї ОМБр Назара Войтенка, у Кураховому є загроза оточення, ситуація надскладна. Водночас він заявив, що поки не йде мова про виведення українських військових з міста.

Також зазначається, що РФ стягує техніку на Харківський напрямок. Речник ОТУ "Харків" Євген Романов зазначив, що ворог накопичує боєкомплект, техніку, тепле спорядження, їжу та паливно-мастильні матеріали. Нині окупанти атакують на цьому напрямку лише піхотою.

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