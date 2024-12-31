"Обидва варіанти неминучі": режим в РФ зруйнується у 2 випадках – Яковенко

Важка військова поразка Росії поки що не проглядається, але є фактори, які можуть до неї призвести.

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Режим в РФ зруйнується у 2 випадках, зазначає Яковенко/ колаж: Главред, фото: скрін

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Режим у країні-агресорці Росії зруйнується у 2 випадках

Поки що не проглядається поразка РФ у війні, але є фактори, які можуть до цього призвести

Режим у країні-агресорці Росії може зруйнуватися у двох випадках – якщо відбудеться важка військова поразка РФ або фізична смерть російського диктатора Володимира Путіна.

Обидва варіанти у кінцевому рахунку неминучі. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко в інтерв'ю Главреду.

"Безумовно, всі війни колись закінчуються, а режими, зокрема й фашистські диктатури, падають. Але, як відомо з історії, режими руйнуються лише у двох випадках: важка військова поразка або фізична смерть диктатора. Обидва варіанти у наприкінцевому підсумку неминучі. Інше питання, коли це станеться, і як виглядатиме", – зазначив він.

За словами Яковенка, якщо говорити про сценарій фізичної смерті диктатора, тут усе більш-менш зрозуміло, і можна перерахувати безліч варіантів. А от важка військова поразка поки що не проглядається.

"У тумані війни розгледіти її (важку фізичну поразку РФ – ред.) зараз неможливо. Але навіть без утопій можна сказати, що до важкої військової поразки Росії може призвести, наприклад, суттєве збільшення обсягів військової допомоги з боку Заходу. Це можливо навіть за Трампа", – сказав журналіст.

Крім того, Україна займається розробкою власних озброєнь, наголосив Яковенко. Він зазначив, що вже усі бачили, як застосовуються дрони – серйозна зброя XXI століття, яка продовжує вдосконалюватися. Він нагадав, що Україна, не маючи свого військово-морського флоту, морськими дронами значною мірою знищила російський Чорноморський флот.

"Можливо, будуть й інші військові розробки, які вплинуть на перебіг подій. Нові розробки непросто прогнозувати навіть військовим експертам. Наприклад, хто міг у реальності, а не у фантастичному фільмі, уявити, що спецслужби Ізраїлю знищать значну частину бойовиків Хезболли за допомогою пейджерів? Припускаю, що такі технології могли б бути застосовані і проти Росії. Жодним законам фізики така спецоперація не суперечить. Утім, гадки не маю, наскільки спецслужби і Збройні сили України сьогодні до цього готові", – сказав Яковенко.

За його словами, до того ж не виключений варіант з операцією Сполучених Штатів Америки, які непогано вміють знищувати ватажків злочинних угруповань.

"За наказом Обами був ліквідований Бен Ладен, а за вказівкою Трампа американці знищили одного з лідерів Ірану і Вартових Ісламської революції Сулеймані. Спецоперація зі знищення Путіна не проглядається, але це не означає, що вона не буде проглядатися, наприклад, у 2026 або 2027 році. Така можливість залишається завжди", – зазначив журналіст.

Він сказав, що загалом можна назвати декілька версій завершення війни за рахунок поразки Росії.

"Зараз вони не проглядаються, але це не означає, що ситуація надалі не буде змінюватися. Не можна забувати, що іноді події відбуваються раптово. Імовірність військової поразки Росії завжди залишається. Ба більше, я думаю, що ця ймовірність у тому чи іншому варіанті неминуча. Інше питання – як і коли це станеться", – підсумував Яковенко.

Смотрите видео, в котором Яковенко рассказал, что ждет Украину и Россию в 2025 году:

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Нагадаємо, за словами, представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов, росіяни прагнуть досягти околиць Харкова. Армія країни-агресора Росії прагне досягти околиць Харкова або хоча б села Липці.

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Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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