Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Обидва варіанти неминучі": режим в РФ зруйнується у 2 випадках – Яковенко

Альона Вороніна
31 грудня 2024, 12:32
256
Важка військова поразка Росії поки що не проглядається, але є фактори, які можуть до неї призвести.
Владимир Путин, Игорь Яковенко
Режим в РФ зруйнується у 2 випадках, зазначає Яковенко/ колаж: Главред, фото: скрін

Коротко:

  • Режим у країні-агресорці Росії зруйнується у 2 випадках
  • Поки що не проглядається поразка РФ у війні, але є фактори, які можуть до цього призвести

Режим у країні-агресорці Росії може зруйнуватися у двох випадках – якщо відбудеться важка військова поразка РФ або фізична смерть російського диктатора Володимира Путіна.

Обидва варіанти у кінцевому рахунку неминучі. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко в інтерв'ю Главреду.

"Безумовно, всі війни колись закінчуються, а режими, зокрема й фашистські диктатури, падають. Але, як відомо з історії, режими руйнуються лише у двох випадках: важка військова поразка або фізична смерть диктатора. Обидва варіанти у наприкінцевому підсумку неминучі. Інше питання, коли це станеться, і як виглядатиме", – зазначив він.

За словами Яковенка, якщо говорити про сценарій фізичної смерті диктатора, тут усе більш-менш зрозуміло, і можна перерахувати безліч варіантів. А от важка військова поразка поки що не проглядається.

"У тумані війни розгледіти її (важку фізичну поразку РФ – ред.) зараз неможливо. Але навіть без утопій можна сказати, що до важкої військової поразки Росії може призвести, наприклад, суттєве збільшення обсягів військової допомоги з боку Заходу. Це можливо навіть за Трампа", – сказав журналіст.

Крім того, Україна займається розробкою власних озброєнь, наголосив Яковенко. Він зазначив, що вже усі бачили, як застосовуються дрони – серйозна зброя XXI століття, яка продовжує вдосконалюватися. Він нагадав, що Україна, не маючи свого військово-морського флоту, морськими дронами значною мірою знищила російський Чорноморський флот.

"Можливо, будуть й інші військові розробки, які вплинуть на перебіг подій. Нові розробки непросто прогнозувати навіть військовим експертам. Наприклад, хто міг у реальності, а не у фантастичному фільмі, уявити, що спецслужби Ізраїлю знищать значну частину бойовиків Хезболли за допомогою пейджерів? Припускаю, що такі технології могли б бути застосовані і проти Росії. Жодним законам фізики така спецоперація не суперечить. Утім, гадки не маю, наскільки спецслужби і Збройні сили України сьогодні до цього готові", – сказав Яковенко.

За його словами, до того ж не виключений варіант з операцією Сполучених Штатів Америки, які непогано вміють знищувати ватажків злочинних угруповань.

"За наказом Обами був ліквідований Бен Ладен, а за вказівкою Трампа американці знищили одного з лідерів Ірану і Вартових Ісламської революції Сулеймані. Спецоперація зі знищення Путіна не проглядається, але це не означає, що вона не буде проглядатися, наприклад, у 2026 або 2027 році. Така можливість залишається завжди", – зазначив журналіст.

Він сказав, що загалом можна назвати декілька версій завершення війни за рахунок поразки Росії.

"Зараз вони не проглядаються, але це не означає, що ситуація надалі не буде змінюватися. Не можна забувати, що іноді події відбуваються раптово. Імовірність військової поразки Росії завжди залишається. Ба більше, я думаю, що ця ймовірність у тому чи іншому варіанті неминуча. Інше питання – як і коли це станеться", – підсумував Яковенко.

Смотрите видео, в котором Яковенко рассказал, что ждет Украину и Россию в 2025 году:

Війна в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що армія РФ просунулася на Курщині – в ISW розповіли подробиці. Українські військові продовжують проводити атаки.

Також раніше повідомлялося, що воїни ГУР знищили російський Мі-8 за допомогою морського дрона. Раніше нікому не вдавалося уразити повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона.

Нагадаємо, за словами, представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов, росіяни прагнуть досягти околиць Харкова. Армія країни-агресора Росії прагне досягти околиць Харкова або хоча б села Липці.

Читайте також:

Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Ігор Яковенко
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Що чекає порушників комендантської години в новорічну ніч – відповідь Нацполіції

Що чекає порушників комендантської години в новорічну ніч – відповідь Нацполіції

13:22Україна
"Обидва варіанти неминучі": режим в РФ зруйнується у 2 випадках – Яковенко

"Обидва варіанти неминучі": режим в РФ зруйнується у 2 випадках – Яковенко

12:32Світ
Відбили та зачистили: бійці ССО зайняли село в Курській області - деталі

Відбили та зачистили: бійці ССО зайняли село в Курській області - деталі

12:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
Привітання з прийдешнім Новим роком - красиві картинки і слова

Привітання з прийдешнім Новим роком - красиві картинки і слова

Оля Цибульська прокоментувала розлучення з чоловіком: "Просто не роблю"

Оля Цибульська прокоментувала розлучення з чоловіком: "Просто не роблю"

Знаки зодіаку, які приречені на небувалий успіх у 2025 році

Знаки зодіаку, які приречені на небувалий успіх у 2025 році

"Путін відступить": Огризко описав сценарій для РФ на 2025, який переграє війну

"Путін відступить": Огризко описав сценарій для РФ на 2025, який переграє війну

"Я щаслива": зрадниця Ані Лорак готується стати мамою

"Я щаслива": зрадниця Ані Лорак готується стати мамою

Останні новини

14:30

Шмигаль: Україна виробляє 96% дронів для фронту

14:25

Як швидко замаринувати цибулю для шашлику - простий та універсальний рецепт

14:07

Чи може Путін розв'язати ще одну війну: експерт здивував відповіддюВідео

14:06

Дженніфер Лопес запідозрили в романі з голлівудською зіркою

13:59

Талісмани удачі та гармонії: які кімнатні рослини принесуть удачу у 2025 році

Війна затягнеться ще на 2-3 роки, є два сценарії звільнення Путіна з влади – ЯковенкоВійна затягнеться ще на 2-3 роки, є два сценарії звільнення Путіна з влади – Яковенко
13:28

Боротьба з імперіалізмом: в Одесі вночі знесли бронзовий пам'ятник Висоцькому

13:27

Яка цукерка відрізняється від усіх інших: треба знайти відповідь за 5 секунд

13:22

Що чекає порушників комендантської години в новорічну ніч – відповідь Нацполіції

13:13

Ексдружина Віталія Кличка похвалилася святом у колі трьох дітей від мера

Реклама
13:03

Привітання з Новим роком - душевні картинки та побажання

12:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 31 грудня (оновлюється)

12:40

160 об'єктів під прицілом: РФ підготувала напад на Японію і Південну Корею - FT

12:36

3 знаки зодіаку, які змінять своє життя у 2025 році

12:32

"Обидва варіанти неминучі": режим в РФ зруйнується у 2 випадках – ЯковенкоВідео

12:31

Відбили та зачистили: бійці ССО зайняли село в Курській області - деталіВідео

12:22

Розмова між Трампом і Путіним: Яковенко озвучив несподіваний сценарій

12:20

Анна Сагайдачна вперше показала обличчя новонародженої доньки

12:19

Чим Айфон 17 відрізнятиметься від Айфона 16: здогадки, фантазії, інсайд новини компанії

12:14

Привітання з прийдешнім Новим роком - красиві картинки і слова

12:12

В Україні вдарить весняна температура: синоптик назвала дату та області

Реклама
11:41

Сьогоднішня армія КНДР в Україні - ще "квіточки": експерт описав нову загрозу

11:39

Новий історичний максимум: курс долара "підскочив" перед Новим роком

11:25

Через 8 років: завершився шлюборозлучний процес Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

11:24

Прорив російських ДРГ через кордон: в ДПСУ прокоментували ситуацію

11:08

Навала дронів з повітря і моря: Крим здригнувся від потужних вибухів - деталі

10:45

Хто з путіністів-артистів вирушив на концерт Кобзона у 2024 році

10:43

Масовані штурми майже щодня: командир взводу БпАК розповів про тактику армії РФ

10:42

Чим закушувати ром: як п'ють напій справжні поціновувачі

10:40

Молодша донька Ольги Сумської кидає акторство: "Я бачу, як важко"

10:34

На човнах на правий берег: ворог атакує Херсонщину, ситуація зазнала змін - ЗМІ

10:31

"Існує загроза": росіяни прагнуть досягти околиць Харкова

09:47

Повна капітуляція та відмова від територій: в ISW назвали мету заяви Лаврова

09:43

Вперше у світі: воїни ГУР знищили російський Мі-8 за допомогою морського дрона

09:41

Анна Кошмал зробила несподіване зізнання про свою вагу - деталі

09:27

Армія РФ просунулася на Курщині: в ISW розповіли подробиці

08:45

Карта Deep State онлайн за 31 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:28

Софія Євдокименко показала свій розкішний відпочинок - Ротару відреагувала

08:16

Вибухи в Києві і балістична загроза: ворог атакує Україну ракетами і дронами

08:10

Путін явно покусав ТрампаПогляд

08:02

Реальна оцінка: в Пентагоні озвучили правду про втрати військ КНДР на Курщині

Реклама
07:52

"Я щаслива": зрадниця Ані Лорак готується стати мамою

07:12

ЗСУ відновили раніше втрачені позиції на трьох "гарячих" напрямках - ISW

06:30

Росіяни здригнулись від масштабної атаки: дрони вдарили по нафтобазі РФ, деталі

06:10

Що відбувається на фронті до кінця року?Погляд

05:55

Україну "трусить" майже 8-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря

05:00

Яке сьогодні свято 31 грудня 2024 року: як залучити добробут у дім на цілий рік

04:35

Як по-іншому сказати "подарунок": варто знати низку милозвучних синонімівВідео

04:09

Увесь рік переслідуватимуть проблеми і труднощі: що не можна робити 31 грудня

03:30

Як правильно відкорковувати шампанське на Новий рік: головні правила

03:01

Чому собаки виляють хвостом: ветеринар дала вичерпну відповідь

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти