Лавров поскаржився на Трампа та висунув нові претензії: що не влаштовує РФ

Кремль не має підстав чекати пом'якшення американської політики навіть після угоди про дизельне пальне.

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Лавров висунув претензії адміністрації Трампа / колаж: Главред, фото: МЗС РФ, whitehouse.gov

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Лавров виступив на зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті

Кремль скаржиться на незмінний санкційний тиск з боку США

Фундаментальні розбіжності Москви та Вашингтона не усунуто

Міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що у відносинах між Москвою і Вашингтоном досі не відбулося жодного реального зближення. Про це він сказав на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G20, повідомляє STERN.de.

Зокрема, очільник російського МЗС висловив різкі претензії до США і дав зрозуміти, що Кремль не має підстав розраховувати на пом’якшення американської політики.

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"На практиці поки що не видно жодного реального прогресу у відносинах зі США. Не варто плекати ілюзій щодо домовленостей про дизельне пальне", - заявив Лавров.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

За його словами, "фундаментальні питання" у відносинах двох країн залишаються невирішеними.

Крім того, він поскаржився, що санкційний тиск на Росію не слабшає. Лавров наголосив, що адміністрація чинного президента США Дональда Трамп продовжує всі обмеження, запроваджені за часів його попередника Джо Байдена, а також вводить нові санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойл" і "Роснефть".

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Що Путін може запропонувати Трампу

Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко говорив, що Кремль може запропонувати президенту США Дональду Трампу купівлю Газпрому, щоб перетворити російський газ на американський і знову продавати його Європі.

За його словами, інших важелів впливу на Білий дім у диктатора Володимира Путіна не залишилося. Тому Москва й надалі поступатиметься власними активами, аби зберегти прихильність американського президента.

"Він може пообіцяти Трампу не лише Лукойл, але й, наприклад, Газпром, який зараз перебуває на дні і його майбутнє примарне. Чому б не зробити так, щоб російський газ став американським? А так, куплять американці Газпром, через Газпром газ йтиме в Європу, і європейців можна буде змусити знову купувати цей газ. Тому я бачу можливості пропозицій, які фактично є неприхованим економічним хабарем. І Трамп на нього ведеться. Інших способів у Росії впливати на Трампа немає", - наголосив він.

Газопроводи з РФ в Європу / Інфографіка: Главред

Санкції проти РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа та російська влада обговорюють можливість скасування американських санкцій щодо Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який володіє активами на мільярди доларів. Таке рішення може стати черговою поступкою Вашингтона Москві на тлі переговорів про припинення війни в Україні.

Видання Kyiv Independent писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа може розглянути можливість подальшого пом'якшення санкцій проти Росії, зокрема обмежень, що зачіпають галузь виробництва добрив.

Крім того, адміністрація президента США розглядає можливість пом'якшення санкцій проти суден так званого тіньового флоту, які перевозили нафту та нафтопродукти з Росії, Ірану та Венесуели.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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