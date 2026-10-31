Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Лавров поскаржився на Трампа та висунув нові претензії: що не влаштовує РФ

Марія Николишин
31 жовтня 2026, 11:53
google news Підпишіться
на нас в Google
Кремль не має підстав чекати пом'якшення американської політики навіть після угоди про дизельне пальне.
Лавров поскаржився на Трампа та висунув нові претензії: що не влаштовує РФ
Лавров висунув претензії адміністрації Трампа / колаж: Главред, фото: МЗС РФ, whitehouse.gov

Коротко:

  • Лавров виступив на зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті
  • Кремль скаржиться на незмінний санкційний тиск з боку США
  • Фундаментальні розбіжності Москви та Вашингтона не усунуто

Міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що у відносинах між Москвою і Вашингтоном досі не відбулося жодного реального зближення. Про це він сказав на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G20, повідомляє STERN.de.

Зокрема, очільник російського МЗС висловив різкі претензії до США і дав зрозуміти, що Кремль не має підстав розраховувати на пом’якшення американської політики.

відео дня

"На практиці поки що не видно жодного реального прогресу у відносинах зі США. Не варто плекати ілюзій щодо домовленостей про дизельне пальне", - заявив Лавров.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

За його словами, "фундаментальні питання" у відносинах двох країн залишаються невирішеними.

Крім того, він поскаржився, що санкційний тиск на Росію не слабшає. Лавров наголосив, що адміністрація чинного президента США Дональда Трамп продовжує всі обмеження, запроваджені за часів його попередника Джо Байдена, а також вводить нові санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойл" і "Роснефть".

Який вплив мають санкції на Росію
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Що Путін може запропонувати Трампу

Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко говорив, що Кремль може запропонувати президенту США Дональду Трампу купівлю Газпрому, щоб перетворити російський газ на американський і знову продавати його Європі.

За його словами, інших важелів впливу на Білий дім у диктатора Володимира Путіна не залишилося. Тому Москва й надалі поступатиметься власними активами, аби зберегти прихильність американського президента.

"Він може пообіцяти Трампу не лише Лукойл, але й, наприклад, Газпром, який зараз перебуває на дні і його майбутнє примарне. Чому б не зробити так, щоб російський газ став американським? А так, куплять американці Газпром, через Газпром газ йтиме в Європу, і європейців можна буде змусити знову купувати цей газ. Тому я бачу можливості пропозицій, які фактично є неприхованим економічним хабарем. І Трамп на нього ведеться. Інших способів у Росії впливати на Трампа немає", - наголосив він.

Лавров поскаржився на Трампа та висунув нові претензії: що не влаштовує РФ
Газопроводи з РФ в Європу / Інфографіка: Главред

Санкції проти РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа та російська влада обговорюють можливість скасування американських санкцій щодо Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який володіє активами на мільярди доларів. Таке рішення може стати черговою поступкою Вашингтона Москві на тлі переговорів про припинення війни в Україні.

Видання Kyiv Independent писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа може розглянути можливість подальшого пом'якшення санкцій проти Росії, зокрема обмежень, що зачіпають галузь виробництва добрив.

Крім того, адміністрація президента США розглядає можливість пом'якшення санкцій проти суден так званого тіньового флоту, які перевозили нафту та нафтопродукти з Росії, Ірану та Венесуели.

Читайте також:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії Дональд Трамп Сергій Лавров
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Світло вимикають майже на весь день: РФ атакувала ТЕЦ, ситуація у Києві критична

Світло вимикають майже на весь день: РФ атакувала ТЕЦ, ситуація у Києві критична

12:12Енергетика
Евакуйовані жителі Олешок прибули до Білорусі: коли вони повернуться в Україну

Евакуйовані жителі Олешок прибули до Білорусі: коли вони повернуться в Україну

11:17Війна
Ожеледь і крижані дощі замість снігу: якою буде погода в Україні взимку

Ожеледь і крижані дощі замість снігу: якою буде погода в Україні взимку

10:55Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Росія втратила свій найбільший атомний крейсер "Петро Великий" - що сталось

Росія втратила свій найбільший атомний крейсер "Петро Великий" - що сталось

Орхідея оживе і випустить квітконоси: рецепт домашнього підживлення

Орхідея оживе і випустить квітконоси: рецепт домашнього підживлення

"Та хто ти": Сєдокову без трусів принизили на червоній доріжці в Москві

"Та хто ти": Сєдокову без трусів принизили на червоній доріжці в Москві

Листопад почнеться з затяжної магнітної бурі: якої сили буде шторм

Листопад почнеться з затяжної магнітної бурі: якої сили буде шторм

Чому на дзеркалах авто намальована лінія: про її функцію знають одиниці

Чому на дзеркалах авто намальована лінія: про її функцію знають одиниці

Останні новини

13:41

Три дати народження наділяють людей особливим магнетизмом та чарівністю

13:24

Як зробити штучну ялинку пишною: корисний лайфхак перед зимовими святами

13:20

НПЗ можуть відійти на другий план: які об'єкти РФ стануть новими цілями

13:00

"Пологи могли погіршити": Тишкевич розкрила діагноз, який призвів до кесаревого

12:59

Що форма обличчя розкаже про характер дитини: батьки часто не здогадуються

Мобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопадаМобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопада
12:52

Куди зник Джек Ніколсон: Майкл Дуглас розповів про колегу-відлюдника

12:51

Зроблять старшою навіть молоду: Андре Тан назвав речі, яким час відійти на модну пенсію

12:22

Кімната прогріватиметься швидше: що потрібно поставити над батареєюВідео

12:12

Світло вимикають майже на весь день: РФ атакувала ТЕЦ, ситуація у Києві критична

Реклама
11:59

Китайський гороскоп на завтра, 1 листопада: Коням — користь, Мавпам — гумор

11:55

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини, що танцює, за 69 с

11:53

Лавров поскаржився на Трампа та висунув нові претензії: що не влаштовує РФ

11:34

Як відлякати мишей без хімікатів: несподіваний помічник знайдеться вдома

11:17

Евакуйовані жителі Олешок прибули до Білорусі: коли вони повернуться в Україну

11:08

Любовний гороскоп на 2–8 листопада: Стрільцям — нові почуття, Терезам — вибір

10:59

"Заміну собі маю": Сергій Танчинець зворушив талантом 17-річної донькиВідео

10:55

Ожеледь і крижані дощі замість снігу: якою буде погода в Україні взимку

10:55

Гороскоп Таро на завтра, 1 листопада: Близнюкам — питання, Тельцям — щастя

10:46

Три знаки зодіаку можуть незабаром розбагатіти: на кого чекає фінансовий успіх

10:42

Китайський гороскоп на 2–8 листопада: Мавпам — успіх, Щурам — несподіванки

Реклама
10:24

Гороскоп Таро на тиждень 2–8 листопада: Скорпіонам — рішучість, Левам — удача

10:20

Як швидше висушити випраний одяг та заощадити місце на сушарці

10:15

В'ячеслав із "Майстер-шеф" вийшов на зв'язок: що з ним сталося

09:58

Кого з російських артистів-путіністів наздогнала карма: смерті та самогубства

09:53

До будинку Пугачової проникли і залишили послання — деталі

09:41

РФ вночі атакувала Україну дронами з шести напрямків: скільки цілей збила ППО

09:33

Путін налаштований на саміт з Трампом і Сі, щоб поділити світ, але є нюанс

09:03

В Уфі горить завод одного з найбільших нафтопереробних комплексів РФ

08:54

The Economist підрахував можливі втрати Росії у війні проти України

08:25

Листопад почнеться з затяжної магнітної бурі: якої сили буде шторм

08:10

Чому кілька мільйонів українців можуть втратити гроші: Денисенко про злам BinanceПогляд

08:08

Сікорський поставив РФ умову щодо енергоносіїв для Європи: що має зробити Москва

07:31

Війська РФ атакували Суми ударними дронами: спалахнули пожежі

05:55

"Не міг підвестися з ліжка": відомого актора уразила невиліковна хвороба

05:22

Орхідея оживе і випустить квітконоси: рецепт домашнього підживлення

04:41

Небезпечна звичка: чому не варто мити сире м'ясо перед приготуванням

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туриста біля багаття за 57 с

03:23

Як обрати ім'я дитині: нумеролог пояснив, на що варто звертати увагу

03:00

Багатство прийде несподівано: які китайські знаки зодіаку скоро озолотяться

02:00

Передача ракет Patriot Україні: Зеленський зробив несподівану пропозицію США

Реклама
00:55

Знищення Су-34: опубліковано супутникові знімки аеродрому РФ

30 жовтня, п'ятниця
23:54

Простий домашній трюк проти конденсату: результат без дорогих засобів

22:58

РФ атакувала критичну інфраструктуру Києва: є перебої зі світлом та водою

22:57

Сотні ракет Patriot для України: у Вашингтоні ухвалили важливе рішення

22:36

Як почистити пам’ятник від бруду та воску: прості способи без шкоди для каменюВідео

22:00

"Чоловік — мій острівець безпеки": зірка "Кварталу" Левкун розповіла про кохання

21:56

Зустріч Зеленського, Трампа та Путіна: у МЗС розповіли про підготовку переговорів

21:39

Котлети стануть ніжнішими й соковитішими: який простий інгредієнт змінить звичний рецепт

21:21

Щоб наступного року грона були великими: що зробити з виноградом у листопадіВідео

21:03

Навесні ділянку буде просто не впізнати: як і коли підживлювати газон восениВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняУсе про салоКімнатні рослиниПрибирання
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти