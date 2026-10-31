Світло вимикають майже на весь день: РФ атакувала ТЕЦ, ситуація у Києві критична

Енергетики працюють над відновленням електропостачанням, однак поки що більшість мешканців столиці залишилися без світла.

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Росія продовжує енергетичний терор України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

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РФ атакувала ТЕЦ у кількох областях України

Внаслідок російських обстрілів без світла залишилися тисячі українців

Деяким киянам вмикатимуть світло вдень лише на 1,5 години

Ввечері 30 жовтня країна-агресор Росія атакувала "шахедами" ТЕЦ у Києві. На Дніпровщині тільки за цю ніч були удари по чотирьох електропідстанціях. Під ранок у Шостці російський дрон вдарив по ТЕЦ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його даними також Дніпрі та Харкові були удари по залізничній інфраструктурі. На Дніпровщині Росія атакувала й об'єкт газорозподілу.

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"Після цих російських ударів складна ситуація з електропостачанням у наших регіонах. Без електрики близько 200 тисяч родин у Дніпрі та області. Без світла ще понад 80 тисяч родин на Київщині. Ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ударів і роблять все для відновлення електропостачання", - наголосив глава держави.

У ДТЕК повідомили, що станом на ранок у Києві та області діють стабілізаційні відключення електроенергії.

Повідомлення про стабілізаційні відключення в Києві / фото: скріншот

У мережі тим часом мешканці Києва пишуть, що у деяких районах столиці електроенергію подаватимуть сьогодні лише 1,5 години вдень. У більшості за графіками світла не буде по 15-17,5 години на добу.

Відключення світла в Києві / фото: скріншот

За даними інформаційного каналу про відключення електроенергії та води в місті Києві та області, орієнтовна ситуація зі світломнаступна:

Дарницький район – 14% зі світлом

Деснянський район – 23% зі світлом

Дніпровський район – 32% зі світлом

Голосіївський район – 42% зі світлом

Оболонський район – 22% зі світлом

Печерський район – 45% зі світлом

Подільський район – 10% зі світлом

Святошинський район – 33% зі світлом

Солом’янський район – 59% зі світлом

Шевченківський район – 36% зі світлом

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

В Україні можуть ввести графіки відключень води

Главред писав, що за словами директора Асоціації "Укрводоканалекологія" Олександра Шкіня, в Україні можуть запровадити графіки подачі води під час тривалих знеструмлень.

Хоча автономні джерела живлення здатні підтримувати тиск у мережі, його може не вистачати для подачі води на верхні поверхи багатоповерхівок. Водночас Шкінь зазначив, що у більшості міст принаймні раз на добу на кілька годин вода буде завжди.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у суботу, 31 жовтня, у частині областей України діятимуть погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів через атаки РФ на енергооб'єкти.

Раніше, 30 жовтня, Росія атакувала дронами Дніпро. Через ворожий удар без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах.

Напередодні Росія в ніч на 23 жовтня та вранці в п’ятницю атакувала енергетичні об’єкти в Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській областях. У результаті ударів понад 500 тисяч українців залишилися без електропостачання

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Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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