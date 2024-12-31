Сьогоднішня армія КНДР в Україні - ще 'квіточки': експерт описав нову загрозу

Наразі КНДР направила на війну проти України лише невелику кількість військових.

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Експерт проаналізував підтримку РФ військовими КНДР / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ, militaryarms.ru

Головне з заяв Нарожного:

Поки що на стороні РФ воює лише 11 тисяч військових КНДР

КНДР розгортає понад нових 200 заводів для вироблення зброї для РФ

Участь північнокорейських військових у війні на боці Росії нагадує діяльність ПВК "Вагнер".

Таку думку висловив військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі Радіо NV, повідомляє Уніан.

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"Коли "Вагнер" з'явився - це були зеки, вони не мали бойового досвіду, але їх було дуже багато. Вони не мали бойового досвіду, вони були вмотивовані тим, що їх випускали з зони, озброювали. І перші хвилі були дуже слабкі", - сказав Нарожний.

За його словами, наразі КНДР направила на війну проти України лише невелику кількість військових.

Армія КНДР / Инфографика: Главред

"Поки що йдеться лише про 11 тисяч. Якщо ми кажемо, що угрупування ворога 650 тисяч на тимчасово окупованих територіях України, це невеличка кількість - близько 2 відсотків. Тобто на межі статистичної похибки. Але вони вчаться, вони сюди приїхали саме вчитися. З цими 11 тисячами приїхало цілих три генерали - величезна кількість генералітету для такої невеликої кількості людей. Вони отримують досвід - його вивчать, застосують", - додав Нарожний.

Також експерт зазначив, що в Північній Кореї розпочато виробництво дронів. Понад 200 заводів працюють над виготовленням зброї завдяки ресурсам, переданим російською владою.

"І це може бути загроза як для нас - що може приїхати наступна хвиля. І вона вже буде навчена для роботи з дронами, протидією мінним полям, артилерії. І найголовніше, що це може стати рушієм для зміни ситуації на Корейському півострові. Ці бійці можуть почати воювати там. У них в армії 1,5 млн бійців, і ще декілька мільйонів у резервах. Вони їх можуть призвати та відправити на фронт. Тому це величезна небезпека, але для нас це важіль для переговорів з Південною Кореєю, яка є одним з провідних виробників зброї у світі", - пояснив Нарожний.

Військові КНДР у Курській області

Нагадаємо, як писав Главред, в Пентагоні озвучили правду про втрати військ КНДР на Курщині. Сотні північнокорейських військових вже загинули або були поранені, заявила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Окрім цього, глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував загрозу появи військ КНДР біля кордонів НАТО. За його словами, країни НАТО можуть зіткнутися з гібридними загрозами РФ, адже військові з КНДР уже воюють на території Європи.

Водночас президент України Володимир Зеленський розкрив деталі запеклих боїв на Курському напрямку. Як пояснив очільник держави, ворог іде на все, щоб північнокорейці не потрапили в полон.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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