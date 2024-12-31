Сьогоднішня армія КНДР в Україні - ще 'квіточки': експерт описав нову загрозу

Головне з заяв Нарожного:
- Поки що на стороні РФ воює лише 11 тисяч військових КНДР
- КНДР розгортає понад нових 200 заводів для вироблення зброї для РФ
Участь північнокорейських військових у війні на боці Росії нагадує діяльність ПВК "Вагнер".
Таку думку висловив військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі Радіо NV, повідомляє Уніан.
"Коли "Вагнер" з'явився - це були зеки, вони не мали бойового досвіду, але їх було дуже багато. Вони не мали бойового досвіду, вони були вмотивовані тим, що їх випускали з зони, озброювали. І перші хвилі були дуже слабкі", - сказав Нарожний.
За його словами, наразі КНДР направила на війну проти України лише невелику кількість військових.
"Поки що йдеться лише про 11 тисяч. Якщо ми кажемо, що угрупування ворога 650 тисяч на тимчасово окупованих територіях України, це невеличка кількість - близько 2 відсотків. Тобто на межі статистичної похибки. Але вони вчаться, вони сюди приїхали саме вчитися. З цими 11 тисячами приїхало цілих три генерали - величезна кількість генералітету для такої невеликої кількості людей. Вони отримують досвід - його вивчать, застосують", - додав Нарожний.
Також експерт зазначив, що в Північній Кореї розпочато виробництво дронів. Понад 200 заводів працюють над виготовленням зброї завдяки ресурсам, переданим російською владою.
"І це може бути загроза як для нас - що може приїхати наступна хвиля. І вона вже буде навчена для роботи з дронами, протидією мінним полям, артилерії. І найголовніше, що це може стати рушієм для зміни ситуації на Корейському півострові. Ці бійці можуть почати воювати там. У них в армії 1,5 млн бійців, і ще декілька мільйонів у резервах. Вони їх можуть призвати та відправити на фронт. Тому це величезна небезпека, але для нас це важіль для переговорів з Південною Кореєю, яка є одним з провідних виробників зброї у світі", - пояснив Нарожний.
Військові КНДР у Курській області
Нагадаємо, як писав Главред, в Пентагоні озвучили правду про втрати військ КНДР на Курщині. Сотні північнокорейських військових вже загинули або були поранені, заявила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Окрім цього, глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував загрозу появи військ КНДР біля кордонів НАТО. За його словами, країни НАТО можуть зіткнутися з гібридними загрозами РФ, адже військові з КНДР уже воюють на території Європи.
Водночас президент України Володимир Зеленський розкрив деталі запеклих боїв на Курському напрямку. Як пояснив очільник держави, ворог іде на все, щоб північнокорейці не потрапили в полон.
Більше новин про бої на Курщині:
- Українська армія відкинула росіян у Курській області – DeepState
- ЗСУ можуть відступити і втратити контроль над територіями в Курській області – AP
- Суджа зустрічатиме Новий рік українською: експерт розвінчав міфи про успіх РФ
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред