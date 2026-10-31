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The Economist підрахував можливі втрати Росії у війні проти України

Віталій Кірсанов
31 жовтня 2026, 08:54
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Втрати Росії у війні проти України можуть перевищити 2 млн військових.
The Economist підрахував можливі втрати Росії у війні
The Economist підрахував можливі втрати Росії у війні / Колаж: Главред, фото: ГУР Міноборони України, Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ви дізнаєтеся:

  • Як The Economist підраховує втрати російської армії
  • Які втрати РФ фіксує Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія могла втратити від 374 до 770 тисяч військовослужбовців, які загинули. Якщо врахувати поранених, загальна кількість втрат РФ може сягати 2,1 млн осіб.

Про це повідомляє видання The Economist, яке оприлюднило оновлені оцінки російських втрат.

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За підрахунками журналістів, кількість загиблих і поранених російських військових суттєво зросла порівняно з попередніми оцінками:

  • Липень 2025 року: від 190 до 350 тисяч загиблих, від 900 тисяч до 1,3 млн убитих і поранених.
  • Травень 2026 року: від 280 до 518 тисяч загиблих, від 1,1 до 1,5 млн загальних втрат.
  • Жовтень 2026 року: від 374 до 770 тисяч загиблих, від 1,4 до 2,1 млн убитих і поранених.

Таким чином, лише з травня нижня межа оцінки кількості загиблих збільшилася на 94 тисячі, а верхня - на 252 тисячі. За останні 15 місяців мінімальна оцінка практично подвоїлася, а максимальна зросла у 2,2 рази.

Як The Economist підраховує втрати російської армії

Росія не публікує достовірну офіційну статистику своїх військових втрат. Тому The Economist використовує статистичну модель, яка об’єднує відомості західних розвідок, оборонних відомств та незалежних дослідників.

Отримані дані зіставляють із власним трекером бойових дій видання. При розрахунках враховуються інтенсивність зіткнень та зміни на лінії фронту.

Які втрати РФ фіксує Генштаб ЗСУ

Про масштаби втрат російської армії свідчать і дані українського Генерального штабу. За його підрахунками, лише з початку жовтня до 29 жовтня російські війська втратили 49 040 військовослужбовців. Це найвищий місячний показник з початку повномасштабної війни, хоча до кінця жовтня на той момент залишалося ще три дні.

Попередній рекорд було зафіксовано в грудні 2024 року, коли втрати окупантів становили 48 670 осіб.

Значну частину російських військових виводять з ладу українські безпілотники. За даними української сторони, з початку 2026 року Сили оборони України за допомогою дронів знищили або поранили 302 тисячі російських військовослужбовців.

При цьому Москва продовжує приховувати реальні масштаби своїх втрат і не оприлюднює актуальну статистику.

Чому Росія не здатна збільшити чисельність армії

"Главред" писав, що, за словами директора програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, ворог підготував законодавчу та нормативну базу, зокрема щодо мобілізаційних дій та підготовки силовиків.

Але сама виконавча машина залишається без змін. Полігони, склади, які мають забезпечити підготовку цього контингенту. Вона зараз залишається такою, як і раніше, у розмірі 300–350 тисяч.

Поповнення армії РФ - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що російська влада підготувала чергові зміни до законодавства, які дозволять залучати до військової служби ще більше засуджених.

Раніше повідомлялося, що Росія перейшла до фактично примусового набору на війну проти України: чоловіків призовного віку затримують на вулицях, біля місць роботи або під приводом перевірки документів, оскільки добровільна вербовка припинилася.

Напередодні стало відомо, що російська влада продовжує створювати передумови для можливого оголошення мобілізації й водночас готується до ймовірних внутрішніх заворушень.

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Про джерело: The Economist

The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Видається в Англії з 1843 року. У 2006 році тираж перевищив мільйон примірників, більше половини з яких було продано в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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