'Дякую за незалежність України': Сирський привітав бійців ЗСУ з Новим роком

Сирський відзначив силу українців - героїчного народу, яким можна тільки пишатися.

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Сирський привітав ЗСУ з Новим роком / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, t.me/GeneralStaffZSU

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Сирський привітав захисників та захисниць з Новим роком

Головнокомандувач ЗСУ відзначив силу українців

У вівторок, 31 грудня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських захисників з Новим роком. Звернення Сирський опублікував у Telegram-каналі.

Головнокомандувач подякував захисникам та захисницям за рік запеклої й безкомпромісної боротьби.

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"Дякую за незалежність України, яку зберігаємо завдяки вашій силі", - написав Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що завершується вже 11-й рік російської агресії проти України.

Він відзначив силу українців - героїчного народу, яким можна тільки пишатися.

"У 2024 році нам вдалося зупинити наступ ворога на Харківщині та вберегти від захоплення Сумщину. Ворог хотів створити свою "буферну зону" на нашій землі, але ми запобігли цьому і почали повертати війну туди, звідки вона й прийшла, – на російську територію. Я хочу особливо відзначити всі наші підрозділи, всіх наших воїнів, які виконують бойові завдання на Курщині: хлопці, дякую вам! Дякую кожному і кожній, хто бʼється на найбільш жорстоких напрямках на Донеччині, усім, хто захищає Запоріжжя та Херсонщину. Дякую кожному нашому воїну, який знищує окупанта і виборює для України життя", - йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, цьогоріч Сили оборони та безпеки України знищили ворожої техніки та живої сили ворога більше, ніж в будь-який із попередніх років війни.

"Ми захищаємо нашу державу. Україна повинна зберегти своє життя і незалежність. І завоювати для себе чесний мир. Те, на що Україна точно заслуговує. Ніколи не забудемо всіх наших хлопців, всіх дівчат, кожного і кожну, хто своє життя віддав заради України. Схиляю голову, шануючи кожного воїна, кожного полеглого героя. Війна диктує свої непрості реалії. Але ВИ, українські воїни, ВАША хоробрість та стійкість надихають увесь наш Український народ і наповнюють серця українців вірою. Мусимо перемагати. Маємо зберегти Україну і незалежність. Хай 2025 рік буде часом реалізації нашої мети.", - йдеться у привітанні Сирського.

Головнокомандувач бажає всім нашим воїнам та їхнім рідним здоров'я, тепла, затишку та швидкої зустрічі – у себе вдома, з перемогою та у мирі.

Заяви Олександра Сирського - останні новини

Олександр Сирський повідомив, як змінилася ситуація в армії та на фронті протягом 2024 року. За його словами, ЗСУ стримують чисельно переважаючого противника та зберігають контроль над стратегічно важливими ділянками, утримують контроль над західною частиною Чорного моря та скорочують військовий та промисловий потенціал країни-агресорки Росії.

Як писав Главред, РФ постійно збільшує чисельність угруповання військ. Сирський повідомляв, що лише за останній рік чисельність російського війська на території України зросла на 100 тисяч окупантів.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ інформував, що Сили оборони України не дозволили росіянам прорвати оборону і досягти оперативного успіху на жодному з напрямків на фронті.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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