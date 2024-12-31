Війна в Україні закінчиться у 2025 році мирною угодою - Financial Times

Майбутній президент США Дональд Трамп може почати тиснути на Путіна, щоб той серйозно віднісся до мирних переговорів.

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Війна може закінчитись мирною угодою 2025 року / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

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Війна в Україні може завершитись у 2025 році

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Війна в Україні може завершитись мирною угодою з РФ вже у 2025 році. Про це повідомляє Financial Times.

Майбутній президент Дональд Трамп може переконати Кремль серйозно віднестися до мирних переговорів. Видання повідомляє, що Трамп може погрожувати Путіну посиленням санкцій та посилити підтримку Києва.

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Президент України Володимир Зеленський може погодитись на те, щоб РФ фактично мала контроль над тимчасово окупованими територіями, в обмін на європейські гарантії безпеки за підтримки США. При цьому мова не йде про юридичний контроль РФ над українськими територіями.

При цьому союзники США можуть переконувати Трампа у необхідності розглянути питання про членство України в НАТО. Водночас не слід виключати, що вступ України в НАТО може бути нібито заморожений.

Сценарії закінчення війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський поступово змінює акценти у своїй позиції щодо завершення війни з Росією, натякаючи, що Україна може зосередитися на вступі до НАТО, навіть якщо це потребуватиме тимчасового припинення боротьби за повернення окупованих територій. Однак, як зазначає The Wall Street Journal, перед Києвом стоять дві значні перепони. Перша - невисокі шанси на швидке приєднання до Альянсу. Друга - небажання російського президента Володимира Путіна обговорювати будь-які умови мирного врегулювання.

Зеленський також висловив сподівання, що війна може завершитися 2025 року, але наголосив, що це залежить не лише від України, а й від позицій інших світових лідерів.

У цьому контексті колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала розглянути дипломатичні шляхи для завершення війни. В ефірі німецького телеканалу ZDF вона наголосила, що недопущення перемоги Росії є важливим не лише для України, а й для світового порядку.

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