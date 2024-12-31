'Будуть складні рішення для Росії': Буданов зробив прогноз на 2025 рік - деталі

2025 рік для України буде кращим за попередній, в той час, як Росії доведеться приймати складні рішення щодо економіки, зазначив Буданов.

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Буданов анонсував важкі рішення для РФ в 2025 році / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, УНІАН

Про що сказав Буданов:

У 2025 році Україні варто очікувати позитивних змін

Росії доведеться приймати "важкі рішення"

У РФ є достатньо ракет для подальшого терору проти України

Росія поки що здатна продовжувати війну проти України в нинішніх масштабах. Проте у 2025 році економіка та фінансовий сектор РФ можуть досягти критичної межі. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання щодо перспектив на 2025 рік, Буданов висловив значно більше оптимізму порівняно з прогнозами на 2024-й. Він зазначив, що 2025 рік буде кращим, і є об’єктивні причини очікувати позитивних змін, зокрема подій, які наблизять бажаний результат.

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За словами Буданова, хоч Росія й зберігає здатність вести бойові дії в поточному обсязі, її економіка повільно регресує, і ознаки цього падіння вже очевидні.

"Але, як я і казав раніше, у 2025 році ми точно будемо спостерігати підходження російської економіки та фінансового сектору до небезпечної відмітки", - сказав Буданов.

Він зауважив, що це не призведе до руйнування Росії.

"Це та межа, після якої їм потрібно буде приймати серйозні, системні рішення на рівні держави. До того часу їм важко, але вони будуть триматися. Після того - прийдеться приймати серйозні рішення. Так, вони можуть перейти повністю на воєнні рейки. Але чи хочуть вони цього - це велике питання", - додав керівник ГУР.

На питання про те, яку кількість ракет росіяни накопичили для ударів по Україні, начальник ГУР Кирило Буданов відповів, що їхні запаси є достатніми.

"Це все ж таки закрита інформація про кількість ракет. Ви маєте мене розуміти. Я єдине скажу, на жаль, обсяги ракет у РФ абсолютно достатні, щоб продовжувати їх терористичну діяльність", - наголосив керівник ГУР.

Буданов також зазначив, що сподіватися на зміну настроїв у російському суспільстві наразі підстав немає. Водночас він підкреслив, що настрої росіян є парадоксальними: попри їхню видиму стабільність, вони завжди могли кардинально змінитися буквально за один день.

Стосовно термінів перемоги України Буданов заявив:

"Чекаємо. І не тільки чекаємо, а й робимо все необхідне. Те, що має робити кожен. Щоб настала перемога – це має бути справа кожної людини. Якщо особисто ти зробиш усе для перемоги – вона настане. В перемогу ми віримо і я вірю в те, що ми її досягнемо. З цим і пропоную входити у 2025 рік", - резюмував Буданов.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна зберігає перевагу над Росією у сфері війни дронів, але росіяни почали активно використовувати FPV-дрони з кабелем, що створює значні труднощі. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Українські воїни спецпідрозділу ГУР МО "Group 13" вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5. Кирило Буданов розповів, що ці дрони неодноразово атакували ворожу авіацію. Раніше окупаційна техніка могла досягати берегової лінії, хоча й зазнавала пошкоджень.

Російський опозиційний журналіст і соціолог Ігор Яковенко зазначив, що у Кремлі наразі відсутні передумови для розколу. Владна верхівка Росії згуртована виключно через страх і найближчим часом не виступить проти диктатора Володимира Путіна.

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Що Буданов раніше говорив про терміни завершення війни У квітні 2023 року очільник ГУР України Кирило Буданов говорив, що ЗСУ готуються до потужного контрнаступу і масштабного звільнення земель. Цей контрнаступ може наблизити перемогу України у війні. На запитання про те, коли закінчиться війна, Буданов сказав: "У дуже-дуже близькому майбутньому". Також Буданов говорив, що єдиний можливий варіант завершення війни - це повернення до адмінкордонів 1991 року. У жовтні Буданов змінив свій прогноз і сказав, що війна в Україні не закінчиться у 2023 році. За його словами, Україна "вибилася з графіка". Також глава ГУР прогнозував, що українські військові підуть у новий контрнаступ уже навесні 2024 року. "Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Він (наступ, - Главред) закінчиться, тоді почнеться наш", - сказав Буданов. У лютому 2024 року глава ГУР України Кирило Буданов заявляв, що не бачить потенціалу для масштабного наступу російських окупантів або зміни лінії фронту в короткостроковій перспективі. В інтерв'ю CNN він заявив, що "найближчі півроку на фронті будуть цікавими, оскільки оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту", а Україна відновлюватиме справедливість.

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