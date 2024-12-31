Вибухи в Києві і балістична загроза: ворог атакує Україну ракетами і дронами

Загроза застосування балістичного озброєння залишається по всій території України.

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В небезпеці усі регіони України / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

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Окупанти атакують Україну ракетами і дронами

У столиці пролунали вибухи

На Сумщині зафіксовано ракетний удар

Вранці 31 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами на ракетами. Станом на 08:10 у Повітряних Силах України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння по всіх українських регіонах, а також рух ударних БПЛА.

Тим часом у столиці пролунали вибухи. В КМВА заявили про роботу ППО, а згодом повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці.

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"За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило", - йдеться у повідомленні.

Також про ворожий удар повідомляють у Сумській обласній військовій адміністрації. Відомо про пошкодження 12 багатоповерхових житлових будинків, двої освітніх установ, зруйновано окремі об'єкти інфраструктури.

"Сьогодні, 31 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади", - пишуть представники ОВА.

У Повітряних Силах України о 08:27 попередили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Загроза ударів ракетами і дронами все ще не минула.

Атаки Росії на Україну - останні новини

Раніше повідомлялося, що країна-агресор перейшла до нової тактики обстрілів України і почала завдавати удари за допомогою дальньої і тактичної авіації, а також використовувати різні типи крилатих й балістичних ракет і БпЛА.

Напередодні, як писав Главред, в ЦПД попередили, що Росія налаштована продовжувати терор України, зокрема цивільного населення і енергетичної інфраструктури. Для цього ворог ще з літа створював запас ракет для обстрілів.

Нещодавно у Миколаєві пролунала серія вибухів. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім тоді повідомив, що внаслідок обстрілу "шахедами" сталася пожежа.

Якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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