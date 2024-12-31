Настане 'нова ера': Ердоган зробив гучну заяву щодо війни в Україні

Ердоган наголосив, що завершення війни в Україні справедливим миром є пріоритетом для Туреччини та анонсував "нову еру" в 2025 році.

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Ердоган анонсував "нову еру" та заговорив про закінчення війни / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, УНІАН

Про що сказав Ердоган:

У 2025 році настане "нова ера" у війні РФ проти України

Завершення війни в Україні залишається пріоритетом для Туреччини

Досягнення справедливого миру для завершення війни в Україні залишається пріоритетом для Анкари. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у своєму відеозверненні з нагоди Нового року, передає TRT Haber.

Він також висловив сподівання, що у 2025 році на півночі розпочнеться "нова ера".

відео дня

"Завершення війни між Росією та Україною, які є нашими сусідами по Чорному морю, справедливим миром залишається нашим пріоритетом. Ми сподіваємося, що у 2025 році на нашій півночі почнеться нова ера", - заявив Ердоган.

Головним завданням для Туреччини всередині країни, за словами Ердогана, стане зміцнення "внутрішнього фронту".

Він наголосив, що найближчим часом плануються рішучі кроки для реалізації ідеї Туреччини, вільної від тероризму. Президент висловив сподівання, що у 2025 році країна отримає нові позитивні новини у цьому напрямі.

Мирні переговори з РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна не має сенсу розпочинати переговори з агресором, поки не отримає важелів впливу на Росію. Для цього необхідно змусити РФ відступити. Таку позицію озвучив Володимир Огризко, дипломат і керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України.

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував заяви глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що Франція нібито пропонувала діалог без України. Він наголосив, що довіряти російській пропаганді немає підстав, але Україні слід покладатися на своїх міжнародних партнерів.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін відкинув запропонований командою новообраного президента США Дональда Трампа мирний план. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

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Хто такий Реджеп Тайїп Ердоган? Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

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