Інтерв'ю Трампа та 2 сценарії для Росії на 2025 рік: головні новини України (дайджест)

Новини України 7 січня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 7 січня / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот із відео, facebook.com/​DonaldTrump

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Спецпредставник Трампа щодо України відклав свій візит до Києва - Reuters

Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп бачить на посаді спецпредставника з питань України та Росії, відклав свій ознайомчий візит до Києва та інших європейських столиць. Очікується, що поїздка Келлога відбудеться вже після інавгурації Трампа, а не на початку січня, як планувалося раніше.

Про те, що візит Келлога відкладено, написало видання Reuters із посиланням одразу на чотири джерела. Тепер очікується, що Келлог відвідає Україну після вступу Трампа на посаду, хоча дата поки не визначена.

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Армія РФ окупувала три села на Харківщині та на Донбасі - Deep State

Російські військові окупували село Лозова в Ізюмському районі Харківської області, а також населені пункти Іванівка та Шевченко в Донецькій області. Про це в ніч на 7 січня повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

"Ворог окупував Лозову і намагається просунутися до Нової Кругляківки", - ідеться в повідомленні.

ЗСУ прориваються в Курській області: аналітики проаналізували наступ України

Сили оборони України досягли нових тактичних успіхів на території Курської області РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 січня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися вперед у південному Бердині, центральній частині Руського Поперечного і центральній частині Новосотницького (всі на північний схід від Суджі).

Україна послала сигнал Трампу: ЗМІ розкрили деталі атаки у Курській області

Нові наступальні дії Сил оборони України в Курській області можуть бути сигналом новообраному президенту США Дональду Трампу про те, що Київ необхідно підтримати. Друга можлива мета - використання цих територій для розміну в рамках перемовин з агресором Росією. До 20 січня можуть бути нові сюрпризи.

Коли закінчиться війна: боєць ЗСУ зробив прогноз

Найближчим часом війну в Україні навряд чи буде зупинено. Агресору Росії припинення вогню наразі не потрібне. Посадити Москву за стіл перемовин можна лише в разі завдання ворогу тотальних втрат на полі бою. Про це заявив головний сержант БпЛА 109 батальйону ЗСУ Єгор Фірсов.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що росіяни затягують час і не налаштовані на мирний процес.

Який рейтинг у Зеленського і скільки українців йому довіряють - опитування

У грудні 2024-го президенту України Володимиру Зеленському довіряли 52% українців, не довіряли 39%. Решта 9% зі своїм ставленням до глави держави не визначилися. Між жовтнем і груднем минулого року фіксувалося зростання невизначеності в плані ставлення до Зеленського. Про це йдеться в результатах дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з даними опитування КМІС, баланс довіри-недовіри до президента залишається позитивним.

Китайський "підгін" для "Шахедів": чому він не допоможе режиму Путіна у війні

Китайські антени супутникової навігації, які були знайдені в дронах Shahed, що використовуються армією агресора Росії, імовірно, будуть застосовуватися в таких БПЛА на постійній основі. Втім, підстав для серйозного занепокоєння немає - зразки антен отримано, а ефективність радіоелектронної боротьби буде, як і раніше, на високому рівні. Про це заявив заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що тип CRPA антен супутникової навігації (китайських), ймовірно, надалі буде використовуватися в таких дронах, як Shahed, на постійній основі.

Не могли повірити навіть в США: F-16 знищив 6 ракет РФ за один виліт

Український пілот вперше в історії на F-16 збив 6 крилатих ракет за один бойовий виліт. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у Facebook.

За його словами, історична операція сталася під час масованої атаки 13 грудня 2024 року.

Візит автора "мирного плану" Трампа до Києва: у МЗС зробили заяву

Візит спеціального представника команди обраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога до Києва відбудеться свого часу. Команди домовляються про деталі його візиту. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Візит генерала Келлога для нас дуже важливий, і я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться. Ми перебуваємо в контакті, щоб чітко визначити часові рамки для проведення зустрічі", - цитує главу МЗС Укрінформ.

Вдарить весняна температура: у яких областях України буде +14 градусів

Погода в Україні у середу, 8 січня, буде з плюсовими температурами повітря. Стовпчики термометрів упродовж дня коливатимуться в межах +4…+9 градусів.

На заході місцями буде до +9…+11 градусів, у центральних областях +7…+12, а в південній частині очікується майже весняна температура – від +9 до +14 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

Що буде з тарифами на світло в Україні: нардеп пояснив ситуацію

Поки що немає передумов для підвищення тарифів на електроенергію в Україні. Влада розширила категорії громадян, які можуть отримати електрику за пільговим тарифом. Про це заявив народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Сергій Нагорняк.

Як повідомляє пресслужба Ради, він розповів про те, що продаж електроенергії приватним і державним компаніям наразі дає змогу покривати собівартість і отримувати прибуток.

Аналітики заявили про окупацію Лозової на Харківщині: в ЗСУ розповіли правду

7 січня аналітики DeepState опублікували інформацію про окупацію армією країни-агресорки Росії населеного пункту Лозова, що у Харківській області. Однак офіційно ця інформація не підтвердилась.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов прокоментував ситуацію в місті в рамках телемарафону. За його словами, "інформація з місць протилежна".

РФ вдається до хитрощів, щоб обійти ППО Києва під час ударів дронами – експерт

Російські окупанти під час атаки дронами по Києву вдаються до хитрощів, щоб обійти протиповітряну оборону. Загарбники для цього активно змінюють висоту прольоту безпілотників, а також маршрути, за якими вони рухаються.

Деяким дронам останнім часом вдавалося прорватися і завдали ударів по центру столиці. Про це сказав заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в інтерв’ю Главреду.

Скандал у 155-й бригаді: командувач Сухопутних військ ЗСУ відреагував на ситуацію

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий, прокоментував ситуацію навколо 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська", яка проходила навчання у Франції. Про це він розповів у ефірі телемарафону.

В ефірі телемарафону він зазначив, що деякі з оприлюднених скандальних фактів щодо цієї бригади дійсно мали місце.

ЗСУ "рознесли" командний пункт російських морпіхів на Курщині: подробиці

Збройні сили України нанесли потужний удар по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил країни-агресорки Росії в Курській області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначається, що удар був нанесений у вівторок, 7 січня.

Допоможе далекобійна зброя: експерт назвав найкращий спосіб протидії дронам РФ

Найефективнішим способом, яким Україна може протидіяти ударам дронами – це бити далекобійною зброєю по виробничих потужностях країни-агресорки Росії.

Таким чином можна позбавити РФ можливості масштабувати виробництво. Таку думку висловив заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в інтерв’ю Главреду.

Новий максимум: в британській розвідці назвали найгірший місяць для РФ на фронті

Російська армія зазнала рекордних втрат у грудні, що стало найбільшим показником з початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Як зазначає Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки, ці втрати спричинені переважно піхотними атаками і найближчим часом не зменшаться. Про це повідомляється у соцмережі X.

У МЗС зробили заяву і розкрили мирний план України

Мирний план України полягає в тому, щоб Росія пішла геть з українських територій і залишила країну в спокої. Київ не погодиться на "мир" в уявленнях Москви. Захід має змусити Кремль піти на справедливий мир. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомляє пресслужба МЗС, він розповів про те, що Україна нічим не заважає безпеці Росії, тоді як сама російська держава становить загрозу для світу.

У США назвали можливі терміни укладення мирної угоди між Україною та РФ

Під час передвиборчої кампанії та після після перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп часто говорив, що закінчення війни в Україні буде для нього та його команди одним із пріоритетів.

Роберт Кларк, співробітник американського мозкового центру Yorktown Institute розповів Sky News, що хоч Трамп і обіцяв досягнути миру за 24 години, насправді відповідну угоду між Україною та Росією найімовірніше буде укладено до Великодня.

В РФ більше не вірять в перемогу у війні: в СЗР назвали 2 сценарії на 2025 рік

На відміну від офіційної риторики Кремля, російські експертні кола не вважають перемогу РФ чи військову поразку України базовими сценаріями для 2025 року. Про це йдеться у щорічній доповіді Російської академії наук "Росія та світ: 2025", на яку посилається Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що для реалізації "переможного" сценарію Москві цього року потрібні значні додаткові ресурси, великі організаційні зусилля та сприятливі зовнішні умови.

Ймовірно, є громадянами України: ЗСУ взяли в полон 101 військового РФ із Криму

В український полон потрапив щонайменше 101 російський військовий з тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться в повідомленні пресслужби представництва президента України в АР Крим.

"Підтверджено взяття в полон щонайменше 101 військовослужбовця РФ з окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Трамп заявив, що сподівається зупинити війну в Україні за півроку

Новообраний президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою в Мар-а-Лаго у вівторок, 7 січня, заявив, що війна країни-агресора Росії та України зараз "набагато складніша" і може набути подальшої ескалації. Про це пише CNN.

"Ця війна може стати набагато гіршою, ніж зараз", - зауважив він.

"Можу зрозуміти почуття РФ": Трамп здивував заявою про вступ України до НАТО

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Джо Байден порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО, тому він може зрозуміти почуття країни-агресора Росії. Про це Трамп сказав на пресконференції, передає "Європейська правда".

Зокрема, він укотре поклав відповідальність за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну на адміністрацію Байдена.

Ситуація з 155-ю окремою механізованою бригадою "Анна Київська" виявилася складнішою, ніж це раніше стверджував журналіст Юрій Бутусов. Він заявляв, що бригада була неналежно укомплектована, а під час навчань у Франції десятки військових самовільно залишили службу. Про це в коментарі "Суспільному" повідомила Соломія Бобровська, членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також народна депутатка від фракції "Голос".

Мокрий сніг та потужний вітер: синоптики назвали дату відчутного похолодання

Погода в Україні 8 січня буде дуже теплою, але місцями сніжною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Через хуртовини та відлигу можуть зійти снігові лавини.

Побили та силою запхали до буса: Лубінець відреагував на скандал із ТЦК у Львові

У мережі поширили відео, на якому, ймовірно, працівники військкомату застосовують фізичну силу до громадянина, намагаючись його запхати до машини. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на цей інцидент.

Кінець війни та "таємна угода" між США і Росією: головне з інтерв'ю Трампа

У резиденції Мар-а-Лаго відбулася перша пресконференція Дональда Трампа після офіційного визнання його перемоги на президентських виборах.

Під час свого виступу Трамп торкнувся ключових питань міжнародної політики, серед яких витрати країн-членів НАТО на оборону, перспектива вступу України до Альянсу, його можливі зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та закінчення війни в Україні.

Главред зібрав головні заяви Трампа, що стосуються України.

Окупанти розстріляли бійців ЗСУ біля Времівки: у прокуратурі зробили заяву

Донецька обласна прокуратура встановила ймовірні російські підрозділи, які розстріляли двох українських військовополонених біля Времівки в Донецькій області 3 січня.ук

Розслідування ускладнюється через активні бойові дії на місці злочину. Про це повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в ефірі "Суспільне.Студія".

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