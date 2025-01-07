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Візит автора "мирного плану" Трампа до Києва: у МЗС зробили заяву

Андрій Ганчук
7 січня 2025, 13:49
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Київ підтримує контакт із Кітом Келлогом.
Кіт Келлог, Україна
Україна чекає на приїзд Келлога до Києва, але візит відбудеться в поевний час - МЗС / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

Що сказали в МЗС:

  • Зустріч із Келлогом відбудеться в певний час
  • Київ на зв'язку з Келлогом

Візит спеціального представника команди обраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога до Києва відбудеться свого часу. Команди домовляються про деталі його візиту. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Візит генерала Келлога для нас дуже важливий, і я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться. Ми перебуваємо в контакті, щоб чітко визначити часові рамки для проведення зустрічі", - цитує главу МЗС Укрінформ.

відео дня

Також Андрій Сибіга висловив сподівання, що візити представників нової адміністрації Штатів до Києва відбудуться вже після інавгурації Дональда Трампа.

"План" Келлога щодо завершення війни та його візит до Києва - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, новообраний президент США Дональд Трамп наприкінці листопада ухвалив рішення призначити спеціального представника щодо України та Росії. Ним став колишній військовий, генерал у відставці Кіт Келлог.

У квітні минулого року Келлог запропонував заморозити війну в Україні та запустити російсько-українські перемовини. План передбачає збереження окупантами РФ контролю над українськими територіями, але не відмову Києва від цих земель.

У середині грудня стало відомо, що Кіт Келлог у січні 2025 року може відвідати Київ. Журналісти Reuters писали, що мета візиту - зустріч з українськими високопосадовцями і встановлення контактів.

Пізніше в Reuters написали, що Кіт Келлог відклав свій візит до Києва. Тепер очікується його поїздка до української столиці після інавгурації Трампа. За даними журналістів, дата поки що не визначена.

Візит автора 'мирного плану' Трампа до Києва: у МЗС зробили заяву
Пункти плану перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

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Хто такий Кіт Келлог

Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI.

Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу.

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МЗС України війна Росії та України Андрій Сибіга Кіт Келлог Мирний план Трампа
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