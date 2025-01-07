Побили та силою запхали до буса: Лубінець відреагував на скандал із ТЦК у Львові

Інцидент трапився 7 січня у Львові.

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Скандал із ТЦК / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/dmytro_lubinetzs

Ключові тези:

Працівники ТЦК застосували фізичну силу до чоловіка

Лубінець направив офіційні звернення до обласного ТЦК та ДБР

Посадові особи, задіяні в конфлікті, відсторонені від виконання службових обов’язків

У мережі поширили відео, на якому, ймовірно, працівники військкомату застосовують фізичну силу до громадянина, намагаючись його запхати до машини. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на цей інцидент.

Зазначається, що конфлікт між цивільним і військовими стався у Львові. На кадрах видно, як працівники ТЦК намагаються силоміць посадити чоловіка у бус, а той пручається.

відео дня

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що на кожне порушення у кожному регіоні він завжди реагує належним чином.

"Сьогодні у мережі шириться відео зі Львівщини, що, ймовірно, працівники ТЦК та СП побили чоловіка. Мій представник у Львівській області Тарас Подвірний вже направив офіційні звернення до обласного ТЦК та СП, військової служби правопорядку, а також повідомить Державне бюро розслідувань у разі підтвердження фактів застосування фізичної сили", – наголосив він.

Омбудсман також підкреслив, що коли порушення прав людини буде підтверджене, він вимагає належної реакції та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства України.

Реакція ТЦК

Водночас, у Львівському обласному ТЦК повідомили деталі інциденту. Там розповіли, що 7 січня група оповіщення Шевченківського РТЦК та СП міста Львова на вулиці Малоголосківська виявила громадянина України, який порушив правила ведення військового обліку та підлягав мобілізації. Також чоловік не мав при собі військово-облікових документів, тож йому запропонували прослідувати до Шевченківського РТЦК та СП для проходження ВЛК та визначення ступеня придатності до військової служби.

Військовозобов'язаний відмовився, почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя. У відповідь на таку поведінку представниками Шевченківського РТЦК та СП було застосовано фізичну силу.

"Керівництво Львівського ОТЦК та СП рішуче засуджує застосування сили з боку військовослужбовців Шевченківського РТЦК та СП до вищезазначеного громадянина. Наразі за цим фактом призначене службове розслідування. Посадові особи, задіяні в конфлікті, відсторонені від виконання службових обов’язків", – йдеться у повідомленні.

ТЦК - останні новини України

Як повідомляв Главред, 6 січня правоохоронці затримали 30-річного посадовця Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації.

28 грудня у Київській області на одному з блокпостів стався інцидент за участі ТЦК. За даними правоохоронців, під час перевірки водій відмовився надати документи, що підтверджують його особу. Після цього він продовжив рух автомобілем, при цьому здійснив наїзд на працівника ТЦК. У відповідь на це працівник ТЦК вдарив кулаком по лобовому склу транспортного засобу.

Крім того, у Дніпрі чоловік на ходу вистрибнув з автомобіля прямо на дорогу. У цей момент в нього було закривавлене обличчя. Виявилось, що це був автомобіль ТЦК та СП.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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