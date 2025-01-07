ЗСУ прориваються в Курській області: аналітики проаналізували наступ України

Українські сили просунулися вперед у трьох районах Курської області.

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ISW проаналізував новий наступ ЗСУ на Курщині / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, deepstatemap

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ЗСУ просуваються на Курському напрямку

Росіяни, своєю чергою, теж заявляють про просування на північний захід від Суджі

Армія РФ прогнозує нові атаки українських бійців

Сили оборони України досягли нових тактичних успіхів на території Курської області РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 січня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися вперед у південному Бердині, центральній частині Руського Поперечного і центральній частині Новосотницького (всі на північний схід від Суджі).

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Водночас геолокаційні кадри 5 січня показують, що війська Росії просунулися на захід від Малої Локні (на північний захід від Суджі).

Однак ISW не знайшов підтвердження цим заявам.

У звіті аналітиків йдеться, Міністерство оборони Росії та російські блогери заявили 6 січня, що російські сили відбили українську механізовану атаку силами приблизно взводу під Бердином, і що російські сили, включно з елементами групи "Таліб" Росгвардії, відбили українські атаки під Новосотницьким.

"Російські блогери стверджували, що зачистку районів поблизу Бердина та Новосотницького здійснювали підрозділи 30-го мотострілецького полку (72-а мотострілецька дивізія, 44-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ), 2-ї бригади спецназу (Головне управління ГРУ ГШ ЗС РФ), 11-ї повітряно-десантної бригади (ВДВ), а також підрозділи спецназу "Ахмат"", - проаналізували в ISW.

Окрім того, російський блогер охарактеризував крайні українські атаки в Курській області як посилення розвідки в ході силових операцій, що може слугувати відволікаючим маневром перед майбутніми атаками.

"Активізація українських наступальних операцій в Курській області може бути початковим етапом скоординованої української операції в Курській області або деінде на території воєнних дій, хоча ISW не готовий зробити будь-який конкретний прогноз", - написали аналітики.

Операція в Курській області - останні новини

Як писав Главред з посиланням на аналітиків ISW, ЗСУ активізували наступальні операції в Курській області. Українські захисники досягли тактичних успіхів у трьох районах.

Вчора в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що операція в Курській області триває рівно 5 місяців. За цей проміжок часу загальні втрати ворога склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч – убитими.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція українських сил у Курську, на території Росії, є критичною для будь-яких потенційних переговорів. За його словами, Росії не вигідна окупація своїх територій, хоча вона і не планує підписувати остаточний мирний договір. Однак, позиція України в Курську "вплине на перебіг майбутніх перемовин".

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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