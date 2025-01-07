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ЗСУ прориваються в Курській області: аналітики проаналізували наступ України

Маріна Фурман
7 січня 2025, 08:21
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Українські сили просунулися вперед у трьох районах Курської області.
ВСУ, карта
ISW проаналізував новий наступ ЗСУ на Курщині / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, deepstatemap

Основне:

  • ЗСУ просуваються на Курському напрямку
  • Росіяни, своєю чергою, теж заявляють про просування на північний захід від Суджі
  • Армія РФ прогнозує нові атаки українських бійців

Сили оборони України досягли нових тактичних успіхів на території Курської області РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 січня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися вперед у південному Бердині, центральній частині Руського Поперечного і центральній частині Новосотницького (всі на північний схід від Суджі).

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Водночас геолокаційні кадри 5 січня показують, що війська Росії просунулися на захід від Малої Локні (на північний захід від Суджі).

Однак ISW не знайшов підтвердження цим заявам.

У звіті аналітиків йдеться, Міністерство оборони Росії та російські блогери заявили 6 січня, що російські сили відбили українську механізовану атаку силами приблизно взводу під Бердином, і що російські сили, включно з елементами групи "Таліб" Росгвардії, відбили українські атаки під Новосотницьким.

"Російські блогери стверджували, що зачистку районів поблизу Бердина та Новосотницького здійснювали підрозділи 30-го мотострілецького полку (72-а мотострілецька дивізія, 44-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ), 2-ї бригади спецназу (Головне управління ГРУ ГШ ЗС РФ), 11-ї повітряно-десантної бригади (ВДВ), а також підрозділи спецназу "Ахмат"", - проаналізували в ISW.

Окрім того, російський блогер охарактеризував крайні українські атаки в Курській області як посилення розвідки в ході силових операцій, що може слугувати відволікаючим маневром перед майбутніми атаками.

"Активізація українських наступальних операцій в Курській області може бути початковим етапом скоординованої української операції в Курській області або деінде на території воєнних дій, хоча ISW не готовий зробити будь-який конкретний прогноз", - написали аналітики.

Операція в Курській області - останні новини

Як писав Главред з посиланням на аналітиків ISW, ЗСУ активізували наступальні операції в Курській області. Українські захисники досягли тактичних успіхів у трьох районах.

Вчора в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що операція в Курській області триває рівно 5 місяців. За цей проміжок часу загальні втрати ворога склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч – убитими.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція українських сил у Курську, на території Росії, є критичною для будь-яких потенційних переговорів. За його словами, Росії не вигідна окупація своїх територій, хоча вона і не планує підписувати остаточний мирний договір. Однак, позиція України в Курську "вплине на перебіг майбутніх перемовин".

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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