Коли закінчиться війна: боєць ЗСУ зробив прогноз

Росію можна змусити вести перемовини лише в одному випадку, вважає Єгор Фірсов.

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Росіяни затягують час і не налаштовані на мир - Фірсов / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Що сказав боєць Фірсов:

Припинення війни поки що не буде

Росія сяде за стіл перемовин лише в разі тотальних втрат

Найближчим часом війну в Україні навряд чи буде зупинено. Агресору Росії припинення вогню наразі не потрібне. Посадити Москву за стіл перемовин можна лише в разі завдання ворогу тотальних втрат на полі бою. Про це заявив головний сержант БпЛА 109 батальйону ЗСУ Єгор Фірсов.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що росіяни затягують час і не налаштовані на мирний процес.

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"Ворог затягує час, всі ці розмови - це просто балачки для відволікання уваги. Єдиний можливий шанс припинити цю війну - це якраз посилити в десятки разів вплив дронів таким чином, щоб війну засушити, щоб лінія фронту не рухалася. Щоб війна перейшла з маневреної, яка є зараз: один кілометр ми, на жаль, віддали, десь відвоювали, - це маневрену війну перевести в позиційну, тобто коли нічого не рухається і ворог має зазнавати тотальних втрат", - пояснив Фірсов.

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Як примусити Росію до перемовин

На думку військового, росіяни сядуть за стіл перемовин лише в разі тотальних втрат на полі бою.

"Поки в них є успіх, на жаль, вони не захочуть іти на жодні поступки", - наголосив Єгор Фірсов.

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Хто такий Єгор Фірсов Єгор Фірсов - український політичний діяч. Народний депутат України VII і VIII скликань. З 20 листопада 2019 року по 13 травня 2020 року обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної екологічної інспекції України. З 2022 року військовослужбовець ЗСУ та парамедик, пише Вікіпедія.

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