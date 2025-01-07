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На вимогу команди Трампа: Путіна можуть усунути від влади - Загородній

Анна Косик
7 січня 2025, 18:15
297
Після вступу Трампа на посаду російським елітам можуть поставити жорстку умову.
На вимогу команди Трампа: Путіна можуть усунути від влади - Загородній
Трамп може поставити питання ребром щодо усунення Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот з YouTube

Що сказав Загородній:

  • Відсторонення Путіна може лягти на плечі еліт РФ
  • Трамп може дати вказівку ліквідувати Путіна
  • Питання деокупації територій України може не порушуватися до відходу Путіна

Новообраний президент США Дональд Трамп чи його поплічники можуть вимагати усунення кремлівського диктатора Володимира Путіна від влади. Про це "РБК-Україна" заявив політичний експерт Тарас Загородній.

За його словами, нова адміністрація США може більш рішуче діяти у питаннях відносин із країною-агресоркою Росією. Зокрема еліти РФ можуть отримати пряму вказівку змістити Путіна.

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"Мовляв, прибирайте цього психа, як ви його будете вибирати - ми не знаємо, а взагалі потім буде розмова. До цього часу ми даємо Україні все, що потрібно. Може бути така ситуація. Щобільше, Трамп такий, що може ще дати взагалі наказ на ліквідацію Путіна. Тому що Трамп за своєї каденції порушив таке негласне правило", - зауважив експерт, маючи на увазі ліквідацію американцями командувача елітним іранським спецпідрозділом Касема Сулеймані.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Тому російські еліти можуть фактично поставити у безвихідне становище. Мовляв, якщо ви приберете Володимира Путіна зараз, вам не доведеться потім заплатити більше.

Загородній також стверджує, що поки Путін при владі, не може порушуватися дуже важливе для Києва питання щодо деокупацій українських територій. Тому його усунення є важливим.

Усунення Путіна від влади - що відомо

Нагадаємо, соціолог Ігор Єйдман раніше попередив, що російські еліти цілком ймовірно можуть обговорювати в Москві можливості усунення диктатора РФ Володимира Путіна. Але ми про це дізнаємося лише тоді, коли спалахне заколот.

Напередодні також колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж заявив, що у РФ є сили, зацікавлені в усуненні диктатора Володимира Путіна.

Раніше, як писав Главред, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко заявив, що необхідною умовою для завершення війни є усунення Путіна від влади.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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