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В РФ більше не вірять в перемогу у війні: в СЗР назвали 2 сценарії на 2025 рік

Юрій Берендій
7 січня 2025, 17:38
2902
За даними Служби зовнішньої розвідки, російське експертне середовище розглядає тільки 2 варіанти для РФ на 2025 рік, які не передбачають її перемогу у війні.
В РФ більше не вірять в перемогу у війні: в СЗР назвали 2 сценарії на 2025 рік
В РФ визначили 2 сценарії щодо війни в Україні на 2025 рік / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, скріншот із відео

Коротко:

  • Російські експерти не вважають, що РФ зможе перемоги Україну в 2025 році
  • Існує 2 сценарії для РФ на 2025 рік

На відміну від офіційної риторики Кремля, російські експертні кола не вважають перемогу РФ чи військову поразку України базовими сценаріями для 2025 року. Про це йдеться у щорічній доповіді Російської академії наук "Росія та світ: 2025", на яку посилається Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що для реалізації "переможного" сценарію Москві цього року потрібні значні додаткові ресурси, великі організаційні зусилля та сприятливі зовнішні умови.

відео дня

Російські аналітики розглядають два ймовірних варіанти розвитку подій у 2025 році.

"Перший – у другій половині 2025 року адміністрація президента Дональда Трампа організує переговорний трек "з позиції сили". Тиск США на Росію передбачатиме посилення санкцій та збільшення постачання озброєння Україні", - йдеться у повідомлення.

Другий сценарій передбачає продовження бойових дій із поступовим посиленням ударів по території Росії, оскільки Захід не зацікавлений у поразці України, враховуючи значні інвестиції в її підтримку.

Розвідка зазначає, що розбіжності між офіційною позицією Кремля та поглядами експертних кіл не змінюють головної мети Росії – знищення України як держави.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія протягом кількох місяців намагається реалізувати наступальні цілі, однак зазнає значних втрат ресурсів. Як зазначив військовий експерт Сергій Грабський, українські військові активно протидіють, коригуючи хід бойових дій, що призводить до провалу класичних наступальних операцій РФ.

ЗСУ завдали удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти російської армії в Курській області, повідомляє Генштаб.

Тим часом журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що російський диктатор Володимир Путін може погодитися на вступ України до НАТО за виконання певних умов. Серед них — виведення американських військових баз зі Східної Європи та часткове скасування санкцій проти Росії.

Інші новини:

Що таке Служба зовнішньої розвідки?

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

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