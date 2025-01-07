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Спецпредставник Трампа щодо України відклав свій візит до Києва - Reuters

Анна Ярославська
7 січня 2025, 07:01
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Кіт Келлог відвідає Україну після вступу Трампа на посаду. Дату візиту поки що не визначено.
Кіт Келлог
Кіт Келлог відклав візит до Києва / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, president.gov.ua

Коротко:

  • Кіт Келлог відклав своє турне Європою
  • Причини такого рішення не повідомляються

Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп бачить на посаді спецпредставника з питань України та Росії, відклав свій ознайомчий візит до Києва та інших європейських столиць. Очікується, що поїздка Келлога відбудеться вже після інавгурації Трампа, а не на початку січня, як планувалося раніше.

Про те, що візит Келлога відкладено, написало видання Reuters із посиланням одразу на чотири джерела. Тепер очікується, що Келлог відвідає Україну після вступу Трампа на посаду, хоча дата поки не визначена.

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Наразі не зрозуміло, з якої причини чиновник із майбутньої адміністрації новообраного президента США відкладає поїздку.

Reuters нагадало, що відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог, який має стати спеціальним представником Трампа з питань України та Росії, спочатку планував поїздку до Києва на початку січня. Також команда організовувала зустрічі з офіційними особами і в інших європейських столицях, включно з Римом і Парижем.

Як писав Главред з посиланням на Reuters, візит до Москви під час турне Келлога не планувався. Зустрічі мали бути зосереджені на "встановленні фактів" від імені нової адміністрації Трампа, а не на переговорах щодо війни в Україні.

Зазначимо, раніше Кіт Келлог розповів деталі зустрічі між Трампом і Зеленсим у вересні 2024 року. За його словами, Трамп тоді заявив, що "пора закінчувати цю війну".

Також Келлог говорив, що вирішити питання російсько-української війни можна протягом кількох місяців.

"Коли йдеться про Україну та Росію, я справді вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити, - це президент Дональд Трамп, і він це зробить", - зазначав він.

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Хто такий Кіт Келлог

Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса.

Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI.

Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки.

Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу.

"Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні.

При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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