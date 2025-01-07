Окупанти розстріляли бійців ЗСУ біля Времівки: у прокуратурі зробили заяву

Вдалося встановити ймовірні російські підрозділи, які розстріляли двох українських полонених військових на Донеччині.

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Окупанти розстріляли бійців ЗСУ біля Времівки/ коллаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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Окупанти розстріляли двох українських військовополонених біля Времівки 3 січня

Прокуратура встановила ймовірні підрозділи армії РФ, які могли вчинити цей злочин

Донецька обласна прокуратура встановила ймовірні російські підрозділи, які розстріляли двох українських військовополонених біля Времівки в Донецькій області 3 січня.ук

Розслідування ускладнюється через активні бойові дії на місці злочину. Про це повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в ефірі "Суспільне.Студія".

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Представниця прокуратури зазначила, що розслідування ускладнюється, адже слідчі не можуть отримати доступ до місця злочину через активні бойові дії.

"Попередньо, ми вже розуміємо, які підрозділи військ держави-агресора могли перебувати на вказаній ділянці фронту. Тож наразі вживаємо заходів щодо встановлення осіб з-поміж виконавців розстрілів наших полонених військовослужбовців. Прокурори, слідчі, оперативні підрозділи працюють над збором доказів. Це кропіткий та доволі тривалий процес, який ускладнюється також важкою оперативною обстановкою та відсутністю доступу до місця події наразі", – розповіла речниця.

Речниця Донецької облпрокуратури зауважила, що розстріл біля Времівки став першим подібним злочином, який був зафіксований у 2025 році.

"Востаннє інформація щодо розстрілу військовослужбовців надходила у грудні минулого року. У цьому році – це перший виявлений факт розстрілу військовослужбовців ЗСУ", – сказала Мєдвєдєва.

Розстріл окупантами українських військовополонених – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що наприкінці грудня 2024 року росіяни розстріляли українських полонених на фронті. На відео з дрона видно, як спершу росіяни оточили будинок, у якому тримали оборону українські військові. Тоді вони почали виходити, здаючись у полон. У цей час російські військові й розстріляли українських полонених. Пізніше стали відомі деталі розстрілу росіянами чотирьох українських полонених.

В ISW наголосили, що командири армії РФ дозволяють підлеглим страчувати військовополонених. Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували страту ворогом чотирьох полонених українських військових.

Також повідомлялося, що окупанти розстріляли трьох військовополонених в потилицю 3 січня біля населеного пункту Нескучне Волноваського району на Донеччині. Аналітики DeepState зазначають, що українські бійці здалися в полон, після чого їм зв'язали руки, вивели перед позицією та розстріляли пострілами в потилицю.

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