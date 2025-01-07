Скандал у 155-й бригаді: командувач Сухопутних військ ЗСУ відреагував на ситуацію

Командувач Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що успіх особового складу бригади напряму залежить від якостей та вмінь командного складу.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ відреагував на ситуацію у 155 бригаді / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Драпатий:

Командувач Сухопутних військ ЗСУ підтвердив проблеми навколо 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська"

Наразі проводиться робота щодо вдосконалення командного складу

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий, прокоментував ситуацію навколо 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська", яка проходила навчання у Франції. Про це він розповів у ефірі телемарафону.

В ефірі телемарафону він зазначив, що деякі з оприлюднених скандальних фактів щодо цієї бригади дійсно мали місце.

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"Я зі свого боку негативно відношуся до всіх цих проявів і до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління. Мається на увазі всіма командирами, командувачами", – сказав командувач Сухопутних військ.

Драпатий підкреслив, що успіх особового складу значною мірою залежить від якості командування. Він також повідомив, що наразі ведеться робота над вдосконаленням командного складу.

"Я впевнений, що те, що було озвучено, буде з часом спростовано", – додав Драпатий.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, кілька десятків українських військових, які проходили навчання у Франції, дезертирували, однак це не стало масовим явищем. Про це агентству AFP повідомив представник французької армії, передає France24. За його словами, кількість дезертирів серед українських солдатів була незначною порівняно з загальною кількістю тих, хто завершив підготовку.

155-та механізована бригада "Анна Київська", яка зараз діє на Покровському напрямку, також брала участь у навчаннях у Франції, зазначає "Європейська правда".

Наприкінці грудня 2024 року журналіст Юрій Бутусов у Facebook звернув увагу на неналежне формування та забезпечення цієї бригади. Він підкреслив наявність проблем із особовим складом, технікою та боєприпасами, що призводить до втрат.

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Хто такий Михайло Драпатий? Михайло Драпатий — український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, командувач Сухопутних військ ЗСУ (з 29 листопада 2024 року). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016—2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024). Очільник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024), очільник оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024). Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України", пише Вікіпедія.

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