Китайський 'підгін' для 'Шахедів': чому він не допоможе режиму Путіна у війні

Технологій із Китаю в російських дронах буде все більше, санкції працюють, зазначив Анатолій Храпчинський.

https://glavred.net/ukraine/kitayskiy-podgon-dlya-shahedov-pochemu-on-ne-pomozhet-rezhimu-putina-v-voyne-10628294.html Посилання скопійоване

Китайські антени не стануть проблемою для наших РЕБ - експерт / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Telegram-канал С. Бескрестнова

Що сказав експерт Храпчинський:

Китайських компонентів у "Шахедах" буде все більше

Санкції працюють і у РФ проблеми з комплектуючими

Антени з Китаю не стануть великою загрозою для української РЕБ

Китайські антени супутникової навігації, які були знайдені в дронах Shahed, що використовуються армією агресора Росії, імовірно, будуть застосовуватися в таких БПЛА на постійній основі. Втім, підстав для серйозного занепокоєння немає - зразки антен отримано, а ефективність радіоелектронної боротьби буде, як і раніше, на високому рівні. Про це заявив заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Китайських компонентів у дронах РФ буде більше

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що тип CRPA антен супутникової навігації (китайських), ймовірно, надалі буде використовуватися в таких дронах, як Shahed, на постійній основі.

відео дня

"Це свідчить про те, що санкції таки працюють і ускладнюють доступ до західних компонентів", - зазначив експерт.

За його словами, комплектуючих із Китаю в БПЛА буде все більше, оскільки санкції таки працюють.

"Питання навіть не в тому, що Росія не може обійти ці санкції, а в тому, що обхід санкцій суттєво здорожує вартість компонентів. Адже кожен ланцюжок постачань створює можливість заробітку для посередників. Тому велика кількість російських виробників безпілотників постійно скаржиться на високу вартість західних компонентів, які суттєво зростають у ціні, коли проходять через низку країн.

Тому, я вважаю, що ми все частіше бачитимемо китайські комплектуючі в дронах. Це вже очевидно, адже ми спостерігали заміну як двигунів, так і інших елементів", - пояснив Храпчинський.

Що відомо про дрони Shahed / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Чи буде це загрозою для України

Також аналітик додав, що навряд чи такий крок росіян посилить загрозу для українських систем РЕБ.

"Безумовно, після отримання зразка цієї антени і можливості її протестувати, я думаю, що ефективність засобів радіоелектронної боротьби залишиться на високому рівні. Ми й надалі зможемо здійснювати підміну координат або суттєво створювати перешкоди для отримання інформації із супутників", - наголосив Анатолій Храпчинський.

Китайська антена на дронах "Шахед" - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, війська РФ 1 січня атакували Київ дронами. Осколки впали в Печерському та Святошинському районах столиці. Постраждали люди.

Дрони-камікадзе типу Shahed, якими тоді ворог атакував столицю, ймовірно, були обладнані китайськими CRPA-антенами супутникової навігації, припустив експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

"Цей елемент забезпечує дрону попадання в ціль в умовах роботи українських засобів радіоелектронної боротьби. Раніше РФ застосовувала на дронах-камікадзе іранські аналоги і свою антену "Комета". Цього разу противник застосував антени китайського виробництва. На антені написано, що "деталь для сільського господарства", - зазначив аналітик.

Що таке CRPA-антена?

CRPA-антена - спеціальна навігаційна GNSS-антена, що може забезпечити якісне позиціювання дрона у визначеному просторі навіть в умовах, коли противник робить активні радіоперешкоди.

Подібні антени визначають хибні радіоелектронні сигнали та допомагають зробити так, щоб вони були проігноровані. У результаті ворожий засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ) не впливає на навігацію дрона, який чітко долітає до ціни, пише Мілітарний.

Інші новини:

Хто такий Анатолій Храпчинський? Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред