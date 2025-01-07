Що буде з тарифами на світло в Україні: нардеп пояснив ситуацію

Кабмін розширив список категорій громадян, які можуть отримувати електроенергію за пільговим тарифом, сказав Сергій Нагорняк

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Електроенергія для населення дорожчати поки не буде - нардеп / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Головне із заяви нардепа:

Світло для побутових споживачів дорожчати поки що не буде

З 1 січня низка споживачів може отримувати електроенергію за пільговим тарифом

Поки що немає передумов для підвищення тарифів на електроенергію в Україні. Влада розширила категорії громадян, які можуть отримати електрику за пільговим тарифом. Про це заявив народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Сергій Нагорняк.

Як повідомляє пресслужба Ради, він розповів про те, що продаж електроенергії приватним і державним компаніям наразі дає змогу покривати собівартість і отримувати прибуток.

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"Зараз ринкова ціна на електроенергію сягає 7-8 грн за кіловат, і державні енергокомпанії частково недоотримують прибуток, але вони продають електроенергію на ринку для приватних і державних компаній, тому цих грошей вистачає, щоб покрити собівартість і отримати прибуток", - сказав Нагорняк.

Хто може отримувати електрику за пільговим тарифом із 1 січня

Також нардеп акцентував увагу на тому, що з 1 січня розширено категорії населення, які можуть отримувати електрику за пільговим тарифом.

"Це співвласники великих багатоквартирних будинків, де відсутнє газове забезпечення, або місця, де є проблеми з теплопостачанням. Уряд вніс зміни до постанови, і мешканці таких будинків можуть сплачувати за електроенергію 2 грн 64 коп. за кіловат до кінця квітня 2025 року. Також той, хто має двозонний лічильник, може платити в нічний час по 1 грн 32 коп. за кіловат. Такі ж тарифи діють для громадян, які встановили електричні котли", - наголосив Сергій Нагорняк.

Коротко про черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Тарифи на електроенергію - новини за темою:

Як повідомляв Главред, в Україні подорожчав один із тарифів на електроенергію. Зокрема, електрика подорожчала для комерційних споживачів, але не для населення.

В Україні може подорожчати електроенергія до 6,5 грн/кВт-год, вважає народний депутат Богдан Кицак. У листопаді він говорив, що електрика дорожчатиме з 2025 року.

Світло, газ і теплопостачання не подорожчають до кінця поточного опалювального сезону, сказав на початку грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Змін у такі плани держава не планує.

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Хто такий Сергій Нагорняк? Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

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