Новий максимум: в британській розвідці назвали найгірший місяць для РФ на фронті

Грудень 2024 року став "найдорожчим" для російських окупаційних військ за рівнем загальних та щоденних втрат, зазначили в розвідці Британії.

https://glavred.net/ukraine/novyy-maksimum-v-britanskoy-razvedke-nazvali-hudshiy-mesyac-dlya-rf-na-fronte-10628363.html Посилання скопійоване

В Британській розвідці назвали найгірший місяць для РФ на фронті / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

Втрати РФ у грудні стали найбільшими з початку війни

Середньодобові втрати військ РФ в грудні стають рекордними протягом 5 місяців поспіль

Російська армія зазнала рекордних втрат у грудні, що стало найбільшим показником з початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Як зазначає Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки, ці втрати спричинені переважно піхотними атаками і найближчим часом не зменшаться. Про це повідомляється у соцмережі X.

За даними українського Генштабу, загальні втрати російських військових (вбиті та поранені) у 2024 році сягнули рекордних 429 660 осіб, що значно перевищує майже 253 тисячі за 2023 рік. Загалом від початку війни ці втрати перевищили 790 тисяч.

відео дня

В огляді розвідки зазначається, що найбільші втрати Росія зазнала у грудні. За оцінками України у грудні 2024 року 48 670 російських військових було убито або поранено. Листопад став другим за рівнем втрат із понад 45 тисячами загиблих і поранених.

"Грудень – вже шостий місяць поспіль, коли щомісячні втрати російських сил зростають", – зазначили у Міноборони Британії.

За інформацією британської розвідки, у грудні 2024 року російські війська зазнали рекордних щоденних втрат із початку війни. Середній показник втрат становив 1570 осіб, що є найвищим рівнем за п'ять місяців поспіль. Зокрема, 19 грудня було зафіксовано рекордні втрати російських військ за один день — 2200 осіб.

"Росія, найімовірніше, продовжить зазнавати високих втрат у січні 2025 року через триваючі атаки піхоти на кількох напрямках", - зазначають у Міноборони Британії.

Новини України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 січня аналітики DeepState повідомили про нібито окупацію російською армією населеного пункту Лозова в Харківській області, однак ця інформація офіційно не підтвердилась. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що "дані з місця суперечливі".

На Курахівському напрямку російські війська застосовують тактику цілковитого руйнування. За словами Трегубова, ворог намагається знищити всі будівлі в Кураховому, які можуть слугувати укриттям для ЗСУ.

Водночас українські Сили оборони досягли нових тактичних успіхів у Курській області РФ, про що повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW). Геолокаційні дані, оприлюднені 5 і 6 січня, свідчать про просування українських військ у південному Бердині, центральній частині Руського Поперечного та Новосотницького, розташованих на північний схід від Суджі.

Інші новини:

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред