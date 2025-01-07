Допоможе далекобійна зброя: експерт назвав найкращий спосіб протидії дронам РФ

Основні тези Храпчинського:
- Найкращий спосіб протидіяти атакам дронів – бити по виробничих потужностях РФ
- Такі удари позбавлять Росію можливості масштабувати виробництво
Найефективнішим способом, яким Україна може протидіяти ударам дронами – це бити далекобійною зброєю по виробничих потужностях країни-агресорки Росії.
Таким чином можна позбавити РФ можливості масштабувати виробництво. Таку думку висловив заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в інтерв’ю Главреду.
"Але найкращий спосіб протидії РФ – це використання далекобійної зброї, яке буде нищити її виробничі потужності та центри, де зберігається конструкторська документація і еталонні зразки. Це важливо, тому що позбавить РФ можливості масштабувати виробництво", – зазначив Храпчинський.
Знищення ворожих ресурсів – це один зі способів протидіяти ударам РФ по Україні дронами.
"Маємо також враховувати активну співпрацю РФ з Білоруссю, яка може виготовляти певні елементи електроніки. Тож завдань багато, але, окрім санкцій, найефективніший інструмент — це знищення ворожих ресурсів", – додав експерт.
Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ тероризує Україну сотнями ракет і дронів. Захід недостатньо тисне на ворога, щоб припинити російський терор цивільного населення України.
Нагадаємо, у ніч на 6 січня РФ атакувала Україну ракетами та 128-ма БпЛА – стало відомо, скільки цілей збила ППО. Внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлі в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській і Київській областях, повідомили Повітряні сили України.
Також раніше повідомлялося, що окупанти влучили дроном по автобусу в Херсоні – є загиблий і поранені. Росіяни вдарили з безпілотника по громадському транспорту в Корабельному районі.
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Хто такий Анатолій Храпчинський?
Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.
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