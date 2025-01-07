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Ймовірно, є громадянами України: ЗСУ взяли в полон 101 військового РФ із Криму

Марія Николишин
7 січня 2025, 18:50
2324
Країна-агресор Росія приховує реальні втрати військових на фронті.
Ймовірно, є громадянами України: ЗСУ взяли в полон 101 військового РФ із Криму
ЗСУ взяли в полон військових РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, google.com.ua

Ключові тези:

  • В полон потрапив щонайменше 101 військовий РФ з Криму
  • Більшість з них, ймовірно, є громадянами України
  • Загинули щонайменше 1657 солдатів армії РФ з підрозділів в Криму

В український полон потрапив щонайменше 101 російський військовий з тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться в повідомленні пресслужби представництва президента України в АР Крим.

"Підтверджено взяття в полон щонайменше 101 військовослужбовця РФ з окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Там додали, що більшість з них, ймовірно, є громадянами України.

Крім того, у представництві президента розповіли, що на війні загинули щонайменше 1657 солдатів російської армії з підрозділів, дислокованих в окупованому Криму. 1107 із них, ймовірно, були громадянами України.

Водночас, кількість загиблих може бути більшою, оскільки країна-агресор Росія приховує реальні втрати.

Військовополонені - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 30 грудня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Додому вдалося повернути 189 українських військовослужбовців.

22 грудня стало відомо, що військові країни-агресора Росії вкотре розстріляли українських військовополонених на фронті. Розстріл українських полонених зафіксували на відео з безпілотника.

11 листопада повідомлялось, що російські окупанти, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курському напрямку.

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Незаконна анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.

Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.

Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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