Україна послала сигнал Трампу: ЗМІ розкрили деталі атаки у Курській області

До інавгурації Трампа можуть статися нові "сюрпризи", вважає військовий історик Маркус Райснер.

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У Курській області ЗСУ показують Трампу, що необхідно підтримувати Україну - DW / Колаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, Генштаб ЗСУ

Головне з матеріалу DW:

Україна прагне показати Трампу, що Київ потрібно підтримати

Райони на Курщині можуть стати розмінною монетою на переговорах

ЗСУ здатні завдати нового удару на території Росії

Нові наступальні дії Сил оборони України в Курській області можуть бути сигналом новообраному президенту США Дональду Трампу про те, що Київ необхідно підтримати. Друга можлива мета - використання цих територій для розміну в рамках перемовин з агресором Росією. До 20 січня можуть бути нові сюрпризи.

Які можливі цілі ЗСУ на Курщині

У матеріалі DW австрійський військовий історик, полковник Маркус Райснер поділився точкою зору, згідно з якою Україна послала Трампу сигнал: Київ необхідно підтримати.

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Також вказується, що про класичний наступ ЗСУ в Курській області говорити поки що зарано, оскільки великі з'єднання військових сил для досягнення успіхів на оперативному рівні ще не використовуються.

"Що ми бачимо зараз, так це передову контратаку за участю до трьох бригад або їхніх частин", - пишуть автори статті.

Можливо, українська армія намагається "вирватися з бульбашки" атак окупантів із трьох боків, які ворожі сили ведуть останні місяці. Внаслідок такої активності росіян Сил оборони, ймовірно, втратили контроль над половиною раніше зайнятої території Курської області.

"Мета може полягати в тому, щоб поставити російські війська в оборонне становище, щоб перешкодити їм нарощувати наступальні дії", - припустив редактор The Economist Шашанк Джоші.

Розмін території на майбутніх перемовинах

Ще однією метою України може стати розширення контрольованої територій, щоб потім використовувати її як аргумент на перемовинах із РФ після інавгурації Трампа.

"Сюрпризи" від України до інавгурації Трампа

Причому є припущення, що ця атака - обманний маневр, а основний удар Сили оборони завдадуть в іншому місці.

"Я вважаю, що до 20 січня нас ще чекають сюрпризи. Якщо ви подивитеся на північний схід України, то фронт не повністю забезпечений російською стороною. Є деякі райони, які можуть бути використані для подальшого просування, щоб домогтися максимального успіху перед можливими перемовинами", - підкреслив Маркус Райснер.

Атаки ЗСУ в Курській області - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 5 січня ЗСУ пішли в масштабні атаки в Курській області. Українські військові завдали удару одразу на декількох напрямках. В окупантів РФ заявили про наступальні дії в напрямку населеного пункту Велике Солдатське.

Атаки ЗСУ в Курській області, ймовірно, зумовлені спробою поліпшити свої позиції на перемовинах із Москвою, вважають журналісти CNN. У рамках операції українці ефективно застосували засоби радіоелектронної боротьби і блокували роботу ворожих БПЛА.

Сили оборони просунулися вперед у трьох районах Курської області, припустили аналітики американського Інституту вивчення війни. Українці досягли успіхів на північному сході від Суджі.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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