ЗСУ "рознесли" командний пункт російських морпіхів на Курщині: подробиці

Ворожа ціль була уражена у районі населеного пункту Біла.

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ЗСУ "рознесли" командний пункт російських морпіхів на Курщині/ колаж: Главред, фото ілюстративні: скрін з відео

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Українські військові вдарили по командному пункту російських морпіхів на Курщині

Удар відбувся по цілі в населеному пункті Біла

Збройні сили України нанесли потужний удар по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил країни-агресорки Росії в Курській області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначається, що удар був нанесений у вівторок, 7 січня.

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"7 січня 2025 року Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил російської федерації у районі населеного пункту Біла (Курська область)", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території РФ.

"Збройні сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань російської федерації, які загрожують безпеці громадян України", – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Вибухи в РФ – останні новини

4 січня повідомлялося, що найбільший морський торговельний порт РФ атакували дрони. Цей торговельний порт вважається другим за величиною після Новоросійська. Варто додати, що морський торговельний порт Усть-Луга, згідно з відкритими даними, почав роботу з відкриття в грудні 2001 року вугільного терміналу. До початку 2020-х став другим за величиною в Росії – після Новоросійська.

Пізніше стало відомо, що 4 січня СБУ вдарила дронами по найбільшому морському торговельному порту РФ. Далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

Також раніше Главред повідомляв, що вибухало кілька годин – безпілотники атакували військовий аеродром в РФ. Місцева влада замовчує інформацію про удар по важливому об'єкту та стверджує про ефективну роботу ППО РФ.

Нагадаємо, партизани підірвали залізницю РФ біля важливого військового складу. Сталась диверсія біля стратегічно важливих об'єктів для російської військової інфраструктури.

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