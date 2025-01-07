Трамп заявив, що сподівається зупинити війну в Україні за півроку

Трамп розкритикував свого попередника за те, що він не зміг врегулювати війни, зокрема припинити агресію Росії в Україні.

https://glavred.net/world/tramp-zayavil-chto-nadeetsya-ostanovit-voynu-v-ukraine-za-polgoda-10628420.html Посилання скопійоване

Трамп розкритикував Байдена за риторику, яка не сприяла закінченню війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook

Головне:

Трамп озвучив нові терміни закінчення війни в Україні

Путін хотів би зустрітися із Трампом

Новообраний президент США розкритикував політику свого попередника

Новообраний президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою в Мар-а-Лаго у вівторок, 7 січня, заявив, що війна країни-агресора Росії та України зараз "набагато складніша" і може набути подальшої ескалації. Про це пише CNN.

"Ця війна може стати набагато гіршою, ніж зараз", - зауважив він.

відео дня

Трамп наголосив, що сподівається закінчити війну в Україні у термін до 6 місяців, хоча напередодні обіцяв, що йому вдасться це зробити всього лиш за 24 години.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Політик не пояснив, чому відбулася така зміна його риторики, натомість вирішив розкритикувати Джо Байдена за його політику щодо України. Зокрема Трамп вважає, що тактика нинішньої адміністрації США може призвести до загострення ситуації.

Обраний президент США також відповів на питання щодо планів зустрітися із кремлівським диктатором Путіним для обговорення війни в Україні.

"Ну, я не можу вам цього сказати, але я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не думаю, що це буде доречно, якщо я зустрінуся після 20-го числа (інавгурації в США - Главред)", - зауважив він.

Причиною цього він назвав те, що триває жахлива війна на якій гине багато людей. Трамп вкотре наголосив, що якби був чинним президентом - цієї війни ніколи б не сталося.

Не оминув американський республіканець і теми врегулювання криз в Афганістані, Росії та Сирії. Трамп заявив, що саме політика Байдена щодо виведення військ з Афганістану надихнула Росію на вторгнення в Україну.

Якби ж він приймав рішення у цій ситуації, то вивів би війська з Афганістану "з гідністю і силою і не виглядав би як купка дурнів з 13 загиблими і багатьма, багатьма, тяжкими, жахливими пораненнями".

"Ми перемогли ІДІЛ. У нас не було воєн. Тепер я входжу в світ, який палає від Росії, України та Ізраїлю", - сказав Трамп на тлі нападу, в результаті якого загинули 14 людей в Новому Орлеані на Новий рік.

Мирний план Трампа щодо закінчення війни в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що Трамп часто заявляв, що завершить війну між Україною і Росією за короткий термін. У вересневих дебатах він сказав, що війна може бути завершена, ще до того, як він офіційно стане президентом. Однак у своїх подальших заявах Трамп зазначав, що вирішити ситуацію в Україні буде складніше, ніж знизити напруженість на Близькому Сході.

Раніше також стало відомо, що на тлі розробки командою Трампа плану мирного врегулювання війни в Україні представники Києва роблять усе можливе, щоб вплинути на процес формування стратегії США.

Водночас у Росії напередодні заявили, що їх не влаштовують ймовірні ініціативи команди обраного президента США Дональда Трампа, згідно з якими нібито пропонується відкласти вступ України до НАТО на 20 років і розмістити миротворців ЄС і Британії на території української держави.

Більше новин:

Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред