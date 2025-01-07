Кінець війни та 'таємна угода' між США і Росією: головне з інтерв'ю Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп зазначив, що сподівається закінчити війну в Україні за 6 місяців та оцінив шанси України вступити до НАТО.

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Кінець війни в Україні та вступ до НАТО - головне з інтерв'ю Трампа / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, kremlin.ru

Коротко:

До якого терміну Трамп збирається закінчити війну

Коли може відбутись зустріч Трампа і Путіна

Чи зможе Україна вступити до НАТО

У резиденції Мар-а-Лаго відбулася перша пресконференція Дональда Трампа після офіційного визнання його перемоги на президентських виборах.

Під час свого виступу Трамп торкнувся ключових питань міжнародної політики, серед яких витрати країн-членів НАТО на оборону, перспектива вступу України до Альянсу, його можливі зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та закінчення війни в Україні.

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Главред зібрав головні заяви Трампа, що стосуються України.

Про закінчення війни в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп, чия інавгурація відбудеться 20 січня, заявив, що війна Росії проти України може ще більше загостритися. Трамп розкритикував підхід чинного президента Джо Байдена до цього конфлікту, звинувативши його адміністрацію у "провокуванні війни".

"Ця війна може стати набагато гіршою, ніж зараз", – додав він.

Трамп висловив сподівання, що війна завершиться протягом шести місяців, але зауважив, що зупинити бойові дії тепер стало значно складніше.

"Я сподіваюся, за шість місяців", - зазначив Трамп у відповідь на запитання журналістів щодо імовірних термінів закінчення російсько-української війни, передає Укрінформ.

Про ситуацію у світі

Новообраний президент Дональд Трамп під час пресконференції в Мар-а-Лаго вкотре різко розкритикував зовнішньополітичну діяльність Джо Байдена.

Трамп звинуватив Байдена у провалах у врегулюванні криз в Афганістані, Росії та Сирії, наголосивши, що під час свого попереднього терміну "не було воєн".

"Ми перемогли ІДІЛ, - додав він. У нас не було воєн. Тепер я входжу в світ, який палає від Росії, України та Ізраїлю".

Він повторив свою позицію, заявивши, що вивів би війська з Афганістану "з гідністю та силою".

Трамп також заявив, що хаотичне виведення американських військ з Афганістану стало для Росії стимулом до вторгнення в Україну.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Про зустріч із Путіним

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін бажає зустрітися з ним, однак така зустріч до інавгурації була б недоречною.

На пресконференції в Мар-а-Лаго (Флорида) Трамп, відповідаючи на запитання про можливість зустрічі з Путіним для обговорення ситуації в Україні, зазначив: "Я не можу сказати точно, але знаю, що Путін хотів би зустрітися".

"Я не думаю, що доречно зустрічатися до 20-го числа, яке я ненавиджу, тому що, знаєте, щодня вбивають людей, багато-багато молодих людей, солдатів", - заявив Трамп.

Крім того, Трамп ще раз підкреслив, що ця війна не мала б відбутися.

"Я гарантую вам, якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося", - резюмував Трамп.

Про вступ України до НАТО і угоду з РФ

Обраний президент США Дональд Трамп висловив думку, що Джо Байден, можливо, порушив певну "домовленість" про невступ України до НАТО, і заявив, що "може зрозуміти почуття" Росії у цьому контексті.

Трамп поклав відповідальність за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну на адміністрацію Байдена. Він зазначив, що перспектива вступу України до НАТО була "суттєвою проблемою для Росії протягом багатьох років".

"І десь у цей час Байден сказав: "Ні, вони (українці – ред.) повинні мати можливість приєднатися до НАТО". Що ж, тоді в Росії дехто зʼявляється на порозі. І я можу зрозуміти їхні почуття з цього питання", – додав Трамп.

Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

На уточнююче питання журналіста, чи Україна ніколи не стане членом НАТО, Трамп відповів, що вважає, що це завжди було очевидним.

"Насправді, я вважаю, що у них була угода, а потім Байден її порушив. У них була угода, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", – заявив він.

Про витрати НАТО на оборону

Обраний президент США Дональд Трамп підтвердив свою позицію, що країни НАТО мають виділяти на оборону щонайменше 5% ВВП.

Він нагадав, що під час свого першого президентського терміну домігся збільшення оборонних витрат членів Альянсу. Трамп наголосив, що європейські країни стикаються з більшими загрозами, ніж США, але витрачають на оборону значно менше.

Зокрема, він пригадав закриту дискусію з лідерами НАТО, коли один із прем'єр-міністрів поцікавився, чи означає невиконання зобов’язання витрачати 2% ВВП на оборону, що США можуть відмовитися допомагати в разі агресії.

"Має бути 5%, а не 2%. Але на той момент було 2%", – додав Трамп.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналіста, він підтвердив свою позицію щодо підвищення оборонних витрат країн НАТО до 5% ВВП.

"Якщо у вас є країна і постійні збройні сили, то це 4%. Я думаю, що вони повинні бути….Вони в небезпечному становищі. Вони всі можуть собі це дозволити. Але вони повинні бути на рівні 5%, а не 2%", – продовжив обраний президент США.

Витрати країн НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

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