Вдарить весняна температура: у яких областях України буде +14 градусів

У частині регіонів пройдуть дощі, а подекуди буде мокрий сніг. Очікується рвучкий і сильний вітер.

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Погода в Україні - вдарить весняна температура/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

У яких областях температура підійметься до +14 градусів

Де будуть дощ і мокрий сніг

Погода в Україні у середу, 8 січня, буде з плюсовими температурами повітря. Стовпчики термометрів упродовж дня коливатимуться в межах +4…+9 градусів.

На заході місцями буде до +9…+11 градусів, у центральних областях +7…+12, а в південній частині очікується майже весняна температура – від +9 до +14 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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У той же час вона попередила, що очікується рвучкий і подекуди навіть сильний вітер, який буде рухатися із південного заходу.

"Найближчої ночі пройдуть дощі в західних областях, ближче до Карпат – із мокрим снігом. Вдень у середу в Україні переважно сухо, опади ймовірні лише в Карпатах. А ввечері 8-го січня дощ, місцями з мокрим снігом, передбачається на заході та півночі України", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 8 січня/ meteoprog

Погода в Києві 8 січня

У Києві 8 січня буде тепло. Вночі температура повітря триматиметься на рівні +2…+4 градуси, вдень буде +5…+7 градусів.

Більша частина доби буде без опадів, лише в середу ввечері у столиці пройде дощ. Вітер очікується південно-західний, помірний.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли Україну накриє нове похолодання

В той же час синоптикиня попередила, що тепла погода протримається в Україні 8, 9 і 10 січня, а з 11 січня у нашу державу прийде похолодання. Але похолодання не буде сильним – вночі до невеликих "мінусів", а в денні години від -2 до +3.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у двох областях оголошено 3 рівень небезпечності – стало відомо, де будуть снігопади та дощі. 7 січня погода у Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -3 градусів.

Також повідомлялося, що у Києві потеплішає до +9 – стало відомо, якою буде погода в Києві 7 січня. Упродовж дня з-за хмар періодично з'являтиметься сонце, прогнозує синоптик.

Нагадаємо, синоптик здивувала прогнозом на середину січня 2025 року. Упродовж найближчого тижня температура буде плюсовою. Морози якщо й будуть, то хіба що вночі.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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