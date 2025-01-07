'Ситуація неоднозначна': в Раді відреагували на скандал у 155-й бригаді

Розслідування щодо ситуації в 155 бригаді ЗСУ проводять одночасно кілька структур, сиутація перебуває на контролі, назначила депутатка.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-neodnoznachnaya-v-rade-otreagirovali-na-skandal-v-155-y-brigade-10628435.html Посилання скопійоване

В Раді відреагували на скандал у 155-й бригаді / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказала Бобровська:

Ситуація в 155-й бригаді є ганебною

Військові 155 бригади стали донорами для поповнення інших бригад

Ситуація з 155-ю окремою механізованою бригадою "Анна Київська" виявилася складнішою, ніж це раніше стверджував журналіст Юрій Бутусов. Він заявляв, що бригада була неналежно укомплектована, а під час навчань у Франції десятки військових самовільно залишили службу. Про це в коментарі "Суспільному" повідомила Соломія Бобровська, членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також народна депутатка від фракції "Голос".

За її словами, ситуація в 155-й бригаді є вкрай неприємною та ганебною, однак подібні проблеми характерні для більшості бригад. Резерви, які сформувалися, з перших місяців ставали донорами для бойових підрозділів. Вона нагадала, що мобілізація в Україні спрямована на поповнення бригад, які нині виконують бойові завдання на фронті.

відео дня

"Відповідно, коли ми готуємо бригаду, це не та історія, коли призвали тисячі людей, і їх ніхто не чіпає. Ні. Дуже часто їх забирають та відправляють в інші бригади", — сказала нардепка.

Вона зазначила, що схожа ситуація виникла і з 155-ю бригадою, оскільки перед відправленням на навчання до Франції військове командування також попереджало про непідготовленість військових до цієї поїздки.



Депутатка підкреслила, що було прохання відкласти ці виїзди, щоб мати час доукомплектувати підрозділи та підібрати особовий склад. Проте інколи за місяць до виїзду немає можливості знайти людей, які б відповідали всім необхідним стандартам.

"Я б не винила просто когось. Вина людей на місцях лише у тому, що можливо треба було частіше, голосніше про це говорити, але армія це трохи інша історія ніж бізнес, і цивільний підхід до вирішення проблем. Це стосується абсолютно всіх бригад. А 155-та бригада оголила певні моменти всіх нових з'єднань резерву", — сказала Бобровська.

У коментарі "Радіо Свобода" вона повідомила, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки планує запросити всі зацікавлені сторони для обговорення ситуації навколо 155-ї окремої механізованої бригади. Напередодні в профільному комітеті вже відбулася нарада, присвячена питанням самовільного залишення частин військовослужбовцями.

"Тримаємо руку на пульсі, я попросила голову комітету порушити це питання. Я також мала розмову з командувачем ОК "Захід" окремо. І вчора у нас була нарада з приводу СЗЧ, що зайняло весь день, фактично, це обговорення. На найближче засідання ми хочемо запросити сторони цієї історії, і послухати, для того, щоб ухвалити рішення або порекомендувати", – сказала нардепка.

За її словами, розслідування цих випадків наразі ведуть кілька структур, зокрема ОК "Захід" та Міноборони. Бобровська також зазначила, що багатьох військовослужбовців 155-ї бригади було переведено до інших родів і видів військ.

Скандал в 155 бригаді - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генерал-майор Михайло Драпатий, командувач Сухопутних військ ЗСУ, дав коментар щодо ситуації навколо 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська", яка раніше проходила навчання у Франції.

За інформацією агентства AFP, представник французької армії повідомив, що серед українських військових, які проходили навчання у Франції, кілька десятків дезертирували, але це не набуло масового характеру, пише France24.

За даними ЗМІ, 155-та механізована бригада "Анна Київська", після завершення навчань у Франції, наразі виконує завдання на Покровському напрямку.

Інші новини:

Хто така Соломія Бобровська? Соломія Анатоліївна Бобровська — українська громадська та політична діячка, народна депутатка України IX скликання, з 29 серпня 2019 року член депутатської фракції політичної партії "Голос", екс-виконувачка обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред