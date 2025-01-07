'Можу зрозуміти почуття РФ': Трамп здивував заявою про вступ України до НАТО

Головне із заяви майбутнього президента США:
- Адміністрація Байдена відповідальна за початок повномасштабної війни в Україні
- Байден порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО
- Почуття Росії з цього питання можна зрозуміти
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Джо Байден порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО, тому він може зрозуміти почуття країни-агресора Росії. Про це Трамп сказав на пресконференції, передає "Європейська правда".
Зокрема, він укотре поклав відповідальність за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну на адміністрацію Байдена.
Говорячи про причини війни, майбутній президент США заявив, що можливість вступу України до НАТО була "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років".
"І десь у цей час Байден сказав: "Ні, вони (українці, – ред.) повинні мати можливість приєднатися до НАТО". Що ж, тоді в Росії дехто зʼявляється на порозі. І я можу зрозуміти їхні почуття з цього питання", – додав Трамп.
Крім того, на питання, коли саме США заперечували можливість вступу України в НАТО, обраний президент заявив: "Я вважаю, що це завжди було зрозуміло".
"Насправді, я вважаю, що у них була угода, а потім Байден її порушив. У них була угода, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", – підсумував Трамп.
Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, обраний президент Сполучених Штатів Америка Дональд Трамп може дистанціюватися від проблеми російської агресії проти України, якщо він побачить, що йому не вдається добитися швидкого завершення бойових дій.
Російський опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко заявив, що Трамп у разі провалу переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним цілком може повернутись до України спиною, адже буде більше зосереджений на інших питаннях.
Крім того, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп хоче, як і обіцяв, швидко закінчити війну, але тепер він забув про 24 години і говорить про місяці, а, якщо бути реалістами, то багато місяців.
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Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
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