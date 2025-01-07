'Можу зрозуміти почуття РФ': Трамп здивував заявою про вступ України до НАТО

Трамп заявив, що можливість вступу України до НАТО – багаторічна проблема Росії.

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Трамп про війну в Україні / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Головне із заяви майбутнього президента США:

Адміністрація Байдена відповідальна за початок повномасштабної війни в Україні

Байден порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО

Почуття Росії з цього питання можна зрозуміти

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Джо Байден порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО, тому він може зрозуміти почуття країни-агресора Росії. Про це Трамп сказав на пресконференції, передає "Європейська правда".

Зокрема, він укотре поклав відповідальність за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну на адміністрацію Байдена.

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Говорячи про причини війни, майбутній президент США заявив, що можливість вступу України до НАТО була "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років".

"І десь у цей час Байден сказав: "Ні, вони (українці, – ред.) повинні мати можливість приєднатися до НАТО". Що ж, тоді в Росії дехто зʼявляється на порозі. І я можу зрозуміти їхні почуття з цього питання", – додав Трамп.

Крім того, на питання, коли саме США заперечували можливість вступу України в НАТО, обраний президент заявив: "Я вважаю, що це завжди було зрозуміло".

"Насправді, я вважаю, що у них була угода, а потім Байден її порушив. У них була угода, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", – підсумував Трамп.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, обраний президент Сполучених Штатів Америка Дональд Трамп може дистанціюватися від проблеми російської агресії проти України, якщо він побачить, що йому не вдається добитися швидкого завершення бойових дій.

Російський опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко заявив, що Трамп у разі провалу переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним цілком може повернутись до України спиною, адже буде більше зосереджений на інших питаннях.

Крім того, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп хоче, як і обіцяв, швидко закінчити війну, але тепер він забув про 24 години і говорить про місяці, а, якщо бути реалістами, то багато місяців.

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