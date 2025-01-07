У МЗС зробили заяву і розкрили мирний план України

"Мир завдяки силі" - концепція, яка має змусити агресора Росію припинити війну, сказав Андрій Сибіга.

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Україна - не загроза для Росії, Києву потрібен справедливий мир, - Сибіга / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 43-тя ОМБр

Що сказав Андрій Сибіга:

Україну не влаштує "мир" за сценарієм Росії

Росія повинна залишити Україну

Росія загрожує світовій безпеці

Мирний план України полягає в тому, щоб Росія пішла геть з українських територій і залишила країну в спокої. Київ не погодиться на "мир" в уявленнях Москви. Захід має змусити Кремль піти на справедливий мир. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомляє пресслужба МЗС, він розповів про те, що Україна нічим не заважає безпеці Росії, тоді як сама російська держава становить загрозу для світу.

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"Право українського народу на існування не є російським "занепокоєнням у сфері безпеки". Право України на визначення власного майбутнього не є російським "занепокоєнням у сфері безпеки". Це сама Росія є найбільшим занепокоєнням у сфері безпеки для світу", - зазначив дипломат.

Він акцентував увагу на тому, що коли Росія говорить про так званий мир, то має на увазі воєнні злочини проти українців і знищені міста. Україна на такий "мир" ніколи не погодиться.

Коротко про формулу миру України / Інфографіка: Главред

У чому суть мирного плану Києва

Мирний план України в тому, щоб Росія пішла геть і залишила українців у спокої.

"Союзники повинні підвищити ціну війни для агресора і змусити Москву прийняти справедливий мир на основі принципу "мир завдяки силі", - підкреслив Андрій Сибіга.

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Як повідомляв Главред, у матеріалі The Times раніше йшлося, що у Трампа все ще обговорюють свою стратегію щодо російсько-української війни. Київ намагається переконати Трампа, що підтримка України краща, ніж угода з країною-окупантом Росією.

Трамп може зустрітися з Путіним у березні, припустив депутат від німецької опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер. Крім того, можлива і зустріч канцлера ФРН Шольца з Путіним до 23 лютого.

Офіційну Москву не влаштовують можливі ініціативи Трампа, говорив керівник російського МЗС Сергій Лавров. За його словами, Росія проти того, щоб вступ України до НАТО відклали на 20 років, а на українській території з'явилися миротворці країн Заходу.

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