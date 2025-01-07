Який рейтинг у Зеленського і скільки українців йому довіряють - опитування

Між жовтнем і груднем минулого року фіксувалося зростання показника невизначеності в довірі щодо президента, кажуть соціологи.

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Баланс довіри-недовіри до Зеленського позитивний - КМІС / Колаж: Главред, фото скріншот із відео

Що показало опитування КМІС:

Зеленському в грудні довіряли 52% респондентів

Баланс довіри-недовіри залишається позитивним

У грудні 2024-го президенту України Володимиру Зеленському довіряли 52% українців, не довіряли 39%. Решта 9% зі своїм ставленням до глави держави не визначилися. Між жовтнем і груднем минулого року фіксувалося зростання невизначеності в плані ставлення до Зеленського. Про це йдеться в результатах дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з даними опитування КМІС, баланс довіри-недовіри до президента залишається позитивним.

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"Хоча показники довіри за рік погіршилися, проте баланс довіри-недовіри залишається позитивним +13%", - вказали соціологи.

Як змінювалася динаміка довіри до Зеленського

Також вони стверджують, що наприкінці 2023 року показник довіри до президента становив 73%, але до лютого 2024 року знизився до 64%. До травня 2024 року також фіксувалося зниження до 59%. За вказаний період частка тих, хто не довіряє, зросла на 14% - з 22 до 36%.

Примітно, що до жовтня ситуація стабілізувалася. Втім, між жовтнем і груднем минулого року рівень довіри знову почав знижуватися - за рахунок тих, хто не визначився в тому, чи довіряє президенту.

"Тобто між жовтнем і груднем зросла насамперед невизначеність, а не недовіра", - підкреслили в КМІС.

Опитування проводили в період із 2 до 17 грудня 2024 року. Вибірка - 2000 респондентів.

Пункти плану перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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Як повідомляв Главред, у жовтні минулого року, за даними соціологів КМІС, понад 80% заявили, що вірять у перемогу України над агресором Росією. Проте за умови необхідної підтримки з боку Заходу.

Українці назвали дві потужні гарантії безпеки для захисту від Росії - розробка власної ядерної зброї та вступ до НАТО, показали результати загальнонаціонального опитування на замовлення Центру Нова Європа. В інші гарантії українці практично не вірять.

73% українців підтримали створення ядерної зброї, у грудні повідомляли у КМІС. Респонденти вважають такий крок необхідним навіть у разі негативної реакції на ініціативу з боку Заходу.

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Що відомо про КМІС? Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) - це приватна українська компанія, що співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія". КМІС був заснований у 1990 році як дослідницький центр Соціологічної асоціації України, а з 1992 року перетворений у приватне підприємство. КМІС входить до провідних дослідницьких асоціацій, зокрема, Соціологічної асоціації України (САУ), Української Асоціації Маркетингу (УАМ), Європейського товариства дослідження громадської думки та маркетингу (ESOMAR), AAPOR і WAPOR.

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