Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Який рейтинг у Зеленського і скільки українців йому довіряють - опитування

Андрій Ганчук
7 січня 2025, 11:50
1175
Між жовтнем і груднем минулого року фіксувалося зростання показника невизначеності в довірі щодо президента, кажуть соціологи.
Зеленський
Баланс довіри-недовіри до Зеленського позитивний - КМІС / Колаж: Главред, фото скріншот із відео

Що показало опитування КМІС:

  • Зеленському в грудні довіряли 52% респондентів
  • Баланс довіри-недовіри залишається позитивним

У грудні 2024-го президенту України Володимиру Зеленському довіряли 52% українців, не довіряли 39%. Решта 9% зі своїм ставленням до глави держави не визначилися. Між жовтнем і груднем минулого року фіксувалося зростання невизначеності в плані ставлення до Зеленського. Про це йдеться в результатах дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з даними опитування КМІС, баланс довіри-недовіри до президента залишається позитивним.

відео дня

"Хоча показники довіри за рік погіршилися, проте баланс довіри-недовіри залишається позитивним +13%", - вказали соціологи.

Як змінювалася динаміка довіри до Зеленського

Також вони стверджують, що наприкінці 2023 року показник довіри до президента становив 73%, але до лютого 2024 року знизився до 64%. До травня 2024 року також фіксувалося зниження до 59%. За вказаний період частка тих, хто не довіряє, зросла на 14% - з 22 до 36%.

Примітно, що до жовтня ситуація стабілізувалася. Втім, між жовтнем і груднем минулого року рівень довіри знову почав знижуватися - за рахунок тих, хто не визначився в тому, чи довіряє президенту.

"Тобто між жовтнем і груднем зросла насамперед невизначеність, а не недовіра", - підкреслили в КМІС.

Опитування проводили в період із 2 до 17 грудня 2024 року. Вибірка - 2000 респондентів.

Який рейтинг у Зеленського і скільки українців йому довіряють - опитування
Пункти плану перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Хто такий Володимир Зеленський

Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Опитування в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, у жовтні минулого року, за даними соціологів КМІС, понад 80% заявили, що вірять у перемогу України над агресором Росією. Проте за умови необхідної підтримки з боку Заходу.

Українці назвали дві потужні гарантії безпеки для захисту від Росії - розробка власної ядерної зброї та вступ до НАТО, показали результати загальнонаціонального опитування на замовлення Центру Нова Європа. В інші гарантії українці практично не вірять.

73% українців підтримали створення ядерної зброї, у грудні повідомляли у КМІС. Респонденти вважають такий крок необхідним навіть у разі негативної реакції на ініціативу з боку Заходу.

Інші новини:

Що відомо про КМІС?

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) - це приватна українська компанія, що співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія". КМІС був заснований у 1990 році як дослідницький центр Соціологічної асоціації України, а з 1992 року перетворений у приватне підприємство. КМІС входить до провідних дослідницьких асоціацій, зокрема, Соціологічної асоціації України (САУ), Української Асоціації Маркетингу (УАМ), Європейського товариства дослідження громадської думки та маркетингу (ESOMAR), AAPOR і WAPOR.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський КМИС соціологічне опитування війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Візит автора "мирного плану" Трамп до Києва: у МЗС зробили заяву

Візит автора "мирного плану" Трамп до Києва: у МЗС зробили заяву

13:49Політика
Не могли повірити навіть в США: F-16 знищив 6 ракет РФ за один виліт

Не могли повірити навіть в США: F-16 знищив 6 ракет РФ за один виліт

13:21Війна
Китайський "підгін" для "Шахедів": чому він не допоможе режиму Путіна у війні

Китайський "підгін" для "Шахедів": чому він не допоможе режиму Путіна у війні

13:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Діє безвідмовно: як заснути за одну хвилину - простий метод військових НАТО

Діє безвідмовно: як заснути за одну хвилину - простий метод військових НАТО

У двох областях оголошено 3 рівень небезпечності: де будуть снігопади та дощі

У двох областях оголошено 3 рівень небезпечності: де будуть снігопади та дощі

Де краще залишати машину у гаражі чи на вулиці: неочікувана відповідь фахівців

Де краще залишати машину у гаражі чи на вулиці: неочікувана відповідь фахівців

Карта Deep State онлайн за 7 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Цифри вражають: скільки електроенергії споживає холодильник

Цифри вражають: скільки електроенергії споживає холодильник

Останні новини

13:49

Візит автора "мирного плану" Трамп до Києва: у МЗС зробили заяву

13:44

Міністерство оборони — від кризи до ефективності: погляд бізнесуПогляд

13:21

Не могли повірити навіть в США: F-16 знищив 6 ракет РФ за один виліт

13:10

Китайський "підгін" для "Шахедів": чому він не допоможе режиму Путіна у війні

13:00

Торг між Трампом і Путіним: як Україні не стати розмінною монетоюПогляд

Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)
12:51

Це фінал: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек офіційно розлучилися

12:34

В Одесі погорів на хабарі командир військової частини: за що він вимагав 30% з бойових

12:28

Лайфхаки, як прибрати шерсть з одягу: які з них діють, а які - дурниця

12:17

Путіністка Анастасія Волочкова прийняла рішення покинути РФ - причина

Реклама
12:17

Путін може погодитися на вступ України в НАТО: у ЗМІ назвали умови

11:57

Привітання з Різдвом - щирі слова та душевні картинки

11:50

Який рейтинг у Зеленського і скільки українців йому довіряють - опитування

11:24

"Аномальна" погода: синоптик здивувала прогнозом на середину січня 2025 року

11:22

За Курахове точаться важкі бої: ворог веде штурмові дії в міській забудові

10:59

Китайський гороскоп на завтра 8 січня: Мавпам - суперечки та крики, Коням - похмурий день

10:48

Бив чужу дружину: Івана Урганта несподівано звинуватили в рукоприкладстві

10:43

Коли закінчиться війна: боєць ЗСУ зробив прогноз

10:25

Ціна зросте на 50-70%: очікується значне подорожчання популярного продукту

09:52

Завжди прикриють вашу спину: 4 найвірніші знаки зодіаку

09:52

Україна послала сигнал Трампу: ЗМІ розкрили деталі атаки у Курській області

Реклама
09:45

"Знову який-небудь хайп": у Мережі обговорили заручини Лесі Нікітюк

09:33

Потеплішає до +9: якою буде погода в Києві 7 січня

09:07

Понад 50 загиблих: у Тибеті стався потужний землетрус - деталі

09:00

Кремль шукає заміну західним запчастинам: Храпчинський - про нові антени на "шахедах" з РФ

08:39

Карта Deep State онлайн за 7 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:21

"Почуваються добре": Василь Вірастюк став батьком уп'яте

08:21

ЗСУ прориваються в Курській області: аналітики проаналізували наступ України

08:10

Чому заяву Зеленського про Лукашенка активно обговорюють у БілорусіПогляд

07:56

Армія РФ окупувала три села на Харківщині та на Донбасі - Deep State

07:01

Спецпредставник Трампа щодо України відклав свій візит до Києва - Reuters

07:01

Як якісно почистити хутро від плям: складові  засобу легко знайдуться на кухні

06:20

Місячний календар на січень 2025 року: у які дні краще планувати важливі справи

06:10

Мазутна наддержава: росіяни знову зганьбилисяПогляд

06:00

"Дуже великий тягар": чому Софія Ротару ховається від громадськості - деталі

05:30

Як легко та швидко почистити варені яйця: кухар поділився цікавим лайфхаком

04:50

Яке сьогодні свято 7 січня 2025 року: як уникнути проблем із здоров'ям та грошима

04:23

Краще будь-якого клінінгу: як почистити диван содою, лайфхак підірвав Мережу

03:56

Гороскоп на завтра 8 січня: Ракам - незабутній день, Дівам - фінансовий успіх

03:35

Який місяць колись називався "просенець": мало хто знає правильну відповідьВідео

03:03

РФ масово перекидає найбоєздатніші війська з України: в чому причина

Реклама
02:41

Загадка для геніїв: потрібно вирішити хитре математичне рівняння

02:03

Зазіхання Трампа на Гренландію: Данія змінила королівський герб

02:00

Узяв в батьків найкраще: який зараз вигляд має син Джонні Деппа і Ванесси Параді

01:30

Якщо вдома немає порошку: якими підручними засобами можна випрати речі

00:57

Перевірте уважність: знайдіть відмінності в картинках із носорогами за 11 сек

00:32

Максим Галкін переспівав Степана Гігу і зізнався, хто вчить його українськоїВідео

00:11

У Франції підтверджують дезертирство українських військових на навчаннях - ЗМІ

06 січня, понеділок
23:54

Як утеплити дерев’яні вікна: чим закрити щілини, щоб вдома стало тепло

23:50

Чи можна залишати собі речі померлих родичів: як не накликати на себе біду

23:48

Рахунок йде на десятки тисяч: Генштаб назвав втрати РФ від початку Курської операції

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти